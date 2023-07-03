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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. تعرف على طرق التعامل مع الإجهاد الحرارى

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

مع بداية شهر يوليو تبدأ الحرارة الشديدة في الانتشار بالأجواء، وذلك كون فصل الصيف يكون أشد حرارة خلال هذه الأشهر المقبلة، وتؤدي الحرارة الشديدة للشعور بالإجهاد الحراري، خاصة للذين يتواجدون لساعات طويلة أسفل أشعة الشمس.

ويصيب الإجهاد الحرارى الأشخاص ولا يعلمون ماذا بهم، وهو من أكثر الأعراض شيوعًا خلال فصل الصيف، وفي بعض الأحيان يصعب التعرف على الإجهاد الحراري، لذلك من المهم مراقبة النَفَس حتى يتم التعرف عليه وتحديد أعراض الإجهاد الحراري.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور طرق التعامل مع الإجهاد الحراري، حسب موقع "workplacesafetynorth":

الحفاظ على لياقة الجسم.

تجنب العمل في المناطق الحارة وأسفل أشعة الشمس الكاملة.

أخذ فترات راحة متكررة أثناء العمل تحت أشعة الشمس.

استخدام واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس، وإعادة وضعه كل ساعتين.

ارتداء ملابس فاتحة اللون وقبعة على الرأس.

تناول السوائل بكثرة خلال اليوم.

تجنب شرب الكحول والكافيين بكثرة كونه يؤدي للشعور بالجفاف.

تقليل النشاط عند التعرض للحرارة.

استخدام نظام مراقبة للنَفَس ومتابعة الأعراض. 

10 علامات تحذيرية لضربات الشمس:

1- يمكن أن تتراوح أعراض الإجهاد الحراري من الطفح الجلدي الخفيف أو حروق الشمس إلى الإرهاق الشديد للحرارة وضربة الشمس. 

2- ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.

3- الجلد الساخن والجاف، فقد يؤدي عدم القدرة على تبريد الجسم من خلال العرق إلى الشعور بالجفاف.

4- زيادة معدلات دقات القلب والتنفس مع انخفاض ضغط الدم ومحاولة القلب الحفاظ على الدورة الدموية الكافية.

5- صداع وخفقان أو غثيان أو قيء أو فقدان الوعي بسبب الجفاف.

6- ضعف أو إغماء أو دوار، خاصة إذا تم افتراض وضع الوقوف بسرعة بسبب انخفاض ضغط الدم الناتج عن الجفاف.

7- تشنجات العضلات.

8- البول ذو اللون الداكن.

9- سلوك مشوش أو عدائي.

10- لون الجلد شاحب أو أزرق في الحالات المتقدمة بسبب ضيق الأوعية الدموية.

شهر يوليو الإجهاد الحراري الحفاظ على لياقة الجسم تحت أشعة الشمس قبعة على الرأس تناول السوائل 10 علامات تحذيرية لضربات الشمس

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