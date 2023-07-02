"احذر من الحرارة المرتفعة".. خطر تعرض النساء الحوامل لأشعة الشمس لفترات طويلة

تتعامل النساء الحوامل مع الكثير من التغيرات الجسدية والعاطفية، مع التقلبات المزاجية المفاجئة والرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الطقس الحار، حيث يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على النساء الحوامل بشكل أكبر، وفقًا لخبراء الصحة، الذين أكدوا أنَّ التعرض المعتدل لأشعة الشمس ضروري أثناء الحمل لكسب المستويات الكافية من فيتامين د.

وبحسب “Medscape” يمكن لأحداث الطقس أن تعرض صحة النساء الحوامل والأطفال للخطر، وقد يؤدي الاحترار العالمي إلى زيادة هذه المخاطر الصحية في المستقبل، كعيوب القلب الخلقية.

وتتسبب موجات الحر الشديدة في حدوث التشنجات الحرارية عند الحوامل، والتي تستمر لفترة أطول من تقلصات الساق المعتادة في الليل على عضلات الساق والذراعين ومنطقة المعدة، الأمر الذي يؤثر عليهنّ خاصة إذا كان هناك جفاف.

كما تتسبب أشعة الشمس المباشرة في جفاف لدى المرأة الحامل، ممّا يعرض الجسم إلى فقد سوائله، وبالتالي يمكن إعاقة نضح المشيمة إذا كان تدفق الدم أقل بسبب الجفاف، فضلاً عن زيادة نشاط الرحم وزيادة مخاطر الولادة المبكرة أو آلام المخاض الكاذبة، لذا من المهم جدًا شرب كمية كافية من الماء أثناء الحمل.

ووفقًا لـ"Medscape"، فإنَّ ضربة الشمس خطيرة على كل من النساء وأطفالهن في طور النمو وقد تؤدي إلى تلف الدماغ والقلب والكلى والعضلات.

علامات الإنهاك الحراري وضربة الشمس أثناء الحمل

تتمثّل العلامات التي تدل على الإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء الحمل على الآتي: “تعب، دوخة، إغماء، بشرة باردة ورطبة مصحوبة بقشعريرة، التعرق الشديد، نبض ضعيف أو سريع، تشنجات العضلات، صداع، غثيان، التقيؤ، ارتفاع درجة حرارة الجسم (104 درجات أو أكثر)، ارتباك، كلام غير واضح، تنفس سريع”.

نصائح لمنع الإرهاق الحراري وضربات الشمس أثناء الحمل

“شرب الكثير من الماء والعصائر هو المفتاح الرئيسي للحفاظ على ترطيب جيد في هذا الصيف الحار، حيثُ يساعد تناول الحمضيات أو الفواكه الطازجة أيضًا في الترطيب مع الكثير من المعادن، وفيتامين سي فيها، كذلك الاستحمام المتكرر، وارتداء الملابس الخفيفة”.