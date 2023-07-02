ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"احذر من الحرارة المرتفعة".. خطر تعرض النساء الحوامل لأشعة الشمس لفترات طويلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تتعامل النساء الحوامل مع الكثير من التغيرات الجسدية والعاطفية، مع التقلبات المزاجية المفاجئة والرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الطقس الحار، حيث يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على النساء الحوامل بشكل أكبر، وفقًا لخبراء الصحة، الذين أكدوا أنَّ التعرض المعتدل لأشعة الشمس ضروري أثناء الحمل لكسب المستويات الكافية من فيتامين د.

وبحسب “Medscape” يمكن لأحداث الطقس أن تعرض صحة النساء الحوامل والأطفال للخطر، وقد يؤدي الاحترار العالمي إلى زيادة هذه المخاطر الصحية في المستقبل، كعيوب القلب الخلقية.

وتتسبب موجات الحر الشديدة في حدوث التشنجات الحرارية عند الحوامل، والتي تستمر لفترة أطول من تقلصات الساق المعتادة في الليل على عضلات الساق والذراعين ومنطقة المعدة، الأمر الذي يؤثر عليهنّ خاصة إذا كان هناك جفاف.

كما تتسبب أشعة الشمس المباشرة في جفاف لدى المرأة الحامل، ممّا يعرض الجسم إلى فقد سوائله، وبالتالي يمكن إعاقة نضح المشيمة إذا كان تدفق الدم أقل بسبب الجفاف، فضلاً عن زيادة نشاط الرحم وزيادة مخاطر الولادة المبكرة أو آلام المخاض الكاذبة، لذا من المهم جدًا شرب كمية كافية من الماء أثناء الحمل.

ووفقًا لـ"Medscape"، فإنَّ ضربة الشمس خطيرة على كل من النساء وأطفالهن في طور النمو وقد تؤدي إلى تلف الدماغ والقلب والكلى والعضلات.

علامات الإنهاك الحراري وضربة الشمس أثناء الحمل

تتمثّل العلامات التي تدل على الإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء الحمل على الآتي: “تعب، دوخة، إغماء، بشرة باردة ورطبة مصحوبة بقشعريرة، التعرق الشديد، نبض ضعيف أو سريع، تشنجات العضلات، صداع، غثيان، التقيؤ، ارتفاع درجة حرارة الجسم (104 درجات أو أكثر)، ارتباك، كلام غير واضح، تنفس سريع”.

 

نصائح لمنع الإرهاق الحراري وضربات الشمس أثناء الحمل

“شرب الكثير من الماء والعصائر هو المفتاح الرئيسي للحفاظ على ترطيب جيد في هذا الصيف الحار، حيثُ يساعد تناول الحمضيات أو الفواكه الطازجة أيضًا في الترطيب مع الكثير من المعادن، وفيتامين سي فيها، كذلك الاستحمام المتكرر، وارتداء الملابس الخفيفة”.

النساء الحوامل الطقس الحرارة درجات الحرارة ضربة الشمس ضربة الشمس أثناء الحمل الإرهاق الحراري

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

التفاصيل الكاملة لقصة طلاق غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا

الجارديان: كتاب بريطانى جديد يكشف كيفية تحول مصر لهوليوود الشرق

سقوط نخلة بحديقة منزله.. الاستجابة لشكوى ابنة شقيق عباس العقاد (صور)

البنك الأهلى: المصريون سحبوا 35.5 مليار جنيه خلال عيد الأضحى

تفحم 3 ماكينات تصوير داخل مكتب صيانة بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب