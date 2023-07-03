ننشر أذكار الصباح اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

مع بداية أولى الساعات المبكرة في أول يوم بعد عيد الاضحى المبارك شغل بال المواطنين معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 عبر جوجل، لترديد الأذكار بشكل مستمر.

أدعية الصباح اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 ودعاء الفجر.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا متقبَّلًا.

اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك”.

اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.

لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ)من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ.

اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد يا ذا الجلال والإكرام يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.