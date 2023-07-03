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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر أذكار الصباح اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع بداية أولى الساعات المبكرة في أول يوم بعد عيد الاضحى المبارك شغل بال المواطنين معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 عبر جوجل، لترديد الأذكار بشكل مستمر.

 أدعية الصباح اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 ودعاء الفجر. 

  • اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا متقبَّلًا.
  • اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك”.
  • اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.
  • لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ)من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ.
  • اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد يا ذا الجلال والإكرام يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

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دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

  • اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق.
  • اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة.
  • اللهم اجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.
  • اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.
  • اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا فيها يا كريم يا جواد.
  • اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .
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