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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

زاد البحث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح مع استئناف طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام من اليوم الأحد 2 يوليو بامتحان مادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية. 

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

نذكر في التقرير التالي دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والمتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقهم ويكرمهم وينجحهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

يا رب فرح قلوبنا بنجاحهم ولا تحرمنا من لذة الفرح بنجاحهم، اللهم تقبل يا كريم يا ارحم الراحمين.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يارب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا.

اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، ربِّ اشرح صدورهم ويسِّر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم.

اللهم ثبت قلوب طلاب الثانوية العامة على الإيمان، وبأيمانهم أعنهم على النجاح، وبنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين.. اللهم بيديك كل الأمر، فلا تكلهم لغيرك، لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

أدعوك يا من تجيب دعوة الداع إذا دعاك يا من لم ترد أحدا من خلقك إذا رفع طالب يده بأن تيسر له أمره.

اللهم اعطي كل واحد ما يتمنى، اللهم وفقهم جميعا غدا في الامتحانات، انت أدري بحالهم يا أكرم الأكرمين.

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المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

 

- الثلاثاء 4 يوليو 2023 

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة). 

- الخميس 6 يوليو 2023 

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى. 

- الأحد 9 يوليو 2023 

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم

وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل 

وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 11 يوليو 2023 

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة 

- الخميس 13 يوليو 2023 

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم

وامتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية علمي رياضة

وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

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