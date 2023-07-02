ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد عودة العمل بعد عيد الأضحى 1444/2023

عودة العمل
عودة العمل

موعد عودة العمل بعد عيد الأضحى 1444/2023 في كافة مؤسسات الدولة محور اهتمام الملايين من المصريين حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لموظفي الهيكل الإداري للدولة حيث حصلوا على 7 أيام إجازة مدفوعة الأجر.

موعد عودة العمل بعد عيد الأضحى 1444/2023

يبدأ استئناف العمل في كافة مؤسسات الدولة والشركات الحكومية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حيث تنتهي الإجازة رسميًا اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 لموظفي الوزارات والمصالح والهيئات والوحدات المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يذكر أن موظفي الدولة قد حصلوا على إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال عيد الأضحى المبارك 1444 وذكرى ثورة 30 يونيو وفقا لقانون العمل المصري التي تحكم علاقة العمل بين المؤسسات والعالمين بها.

مجلس النواب يعود للانعقاد 9 يوليو بعد انتهاء إجازة العيد

الأسر تنهى إجازة العيد بزيارة حديقة الحيوان

جدول اجازات شهر يوليو 2023 

يتضمن شهر يوليو 2023 عدة إجازات رسمية وأسبوعية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العام والخاص بخلاف إجازات عيد الأضحى المبارك والتي حصل عليها موظفي الدولة وهى كما يلي :-

  • يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).
  • يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 ( إجازة رسمية).
  • يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

خبير سياحي: سياحة المحميات الطبيعية بمرسى علم والفيوم مناسبة لقضاء الإجازة

فترة نقاهة.. قراءات المثقفين خلال الإجازة: أعمال «أديب نوبل».. مذكرات الأدباء.. والإصدارات الحديثة

الاجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

يتساءل الكثيرين عن موعد عودة العمل بعد عيد الأضحى 1444/2023 والإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي 2023 وهى كما يلي :-

  • يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الأحد 23 يوليو 2023 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.
  • يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 بمناسبة انتصارات أكتوبر 1973.

اقرأ أيضا 

موعد عودة العمل في البنوك المصرية بعد العيد

موعد عودة العمل عيد الأضحى عودة العمل بعد عيد الأضحى مؤسسات الدولة انتهاء إجازة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

ننشر نموذج إجابة امتحان التاريخ لطلاب شعبة أدبى بالثانوية العامة

6 حالات غش إلكترونى بامتحانى الفيزياء والتاريخ

تقرير كندى يكشف: كيف كتبت مصر تاريخ الغرب الحديث وقلبت موازين القوى

آراء أولياء أمور الثانوية العامة فى امتحانى الفيزياء والتاريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب