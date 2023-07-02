موعد عودة العمل بعد عيد الأضحى 1444/2023 في كافة مؤسسات الدولة محور اهتمام الملايين من المصريين حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لموظفي الهيكل الإداري للدولة حيث حصلوا على 7 أيام إجازة مدفوعة الأجر.

موعد عودة العمل بعد عيد الأضحى 1444/2023

يبدأ استئناف العمل في كافة مؤسسات الدولة والشركات الحكومية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حيث تنتهي الإجازة رسميًا اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 لموظفي الوزارات والمصالح والهيئات والوحدات المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يذكر أن موظفي الدولة قد حصلوا على إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال عيد الأضحى المبارك 1444 وذكرى ثورة 30 يونيو وفقا لقانون العمل المصري التي تحكم علاقة العمل بين المؤسسات والعالمين بها.

جدول اجازات شهر يوليو 2023

يتضمن شهر يوليو 2023 عدة إجازات رسمية وأسبوعية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العام والخاص بخلاف إجازات عيد الأضحى المبارك والتي حصل عليها موظفي الدولة وهى كما يلي :-

يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 ( إجازة رسمية).

يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 ( إجازة أسبوعية).

الاجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

يتساءل الكثيرين عن موعد عودة العمل بعد عيد الأضحى 1444/2023 والإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي 2023 وهى كما يلي :-

يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الأحد 23 يوليو 2023 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 بمناسبة انتصارات أكتوبر 1973.