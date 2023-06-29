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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحي: سياحة المحميات الطبيعية بمرسى علم والفيوم مناسبة لقضاء الإجازة

مرسى علم
مرسى علم

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحى، إن هناك إقبال من جانب المواطنين بشكل كبير على سياحة المحميات الطبيعية في مرسى علم والفيوم، بالتزامن مع قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال “هزاع” خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز” الدولة نجحت في الخروج من الهزة التي تعرضت لها في مجال السياحة منذ أعوام، حتي وصلت فى 2019 إلى 13 مليون سائح دون السوق الروسى، مضيفاً أن جميع الأسواق السياحية كانت متواجدة، فضلا عن إدارة الأزمات وتوفير البنية التحتية فى السياحة من طرق ومواصلات.

وأضاف، قامت الدولة أيضاً بعملية التسويق السياحى الكبيرة من خلال حملات إعلامية، استطاعت أن تجذب أسواق كثيرة من الشرق الأوسط ومن أوروبا الشرقية والغربية وأمريكا اللاتينية، مؤكداً أن تنوع المنتج السياحى سواء سياحة شاطئية أو ثقافية أو دينية أو سياحة الغوص والسياحة البيئية وسياحة الأزياء وبناء عدد من المتاحف، وعلى رأسها متحف الحضارات، أعطى صورة إيجابية عن مصر.

 كما  أشاد بقيام الدولة بتوسعة المطارات لاستيعاب أكبر عدد من الطاقة الاستيعابية.

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