بعد انتهاء عيد الأضحى| الإجازات المتبقية عام 2023 وجدول عطلات شهر يوليو

يتساءل الكثير من الناس وخاصة قطاع الموظفين على الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 ويبحثون عنها على محرك البحث العالمي جوجل، لمعرفة كيف يمكنهم قضاء تلك الإجازات سواء في المنزل أو في النزهات أو في المدن الساحلية.

الإجازات المتبقية عام 2023

وحسب موقع رئاسة الوزراء، فإن الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023، تكون 4 إجازات رسمية من الاحتفال برأس السنة الهجرية أو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو الاحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر العظيم أو الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، وذلك يعني أن الموظفين والطلاب سيحصلون في شهر يوليو على يومين إجازة بأجر كامل، وسيحصبون على يوم في شهر سبتمبر ويوم في شهر أكتوبر أيضًا بأجر كامل بخلاف العطلات الأسبوعية.

على أن تكون الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 كالتالي:

رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

عيد ثورة 23 يوليو 1952: يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

عيد القوات المسلحة والاحتفال بنصر 6 أكتوبر عام 1973: يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

جدول عطلات شهر يوليو لعام 2023

الجمعة 7 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

السبت 8 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

الجمعة 14 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

السبت 15 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

الجمعة 21 يوليو 2023 إجازة أسبوعية.

السبت 22 يوليو 2023 إجازة أسبوعية.

الجمعة 28 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

السبت 29 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعطى عدد من الإجازات الرسمية في شهر يونيو بسبب مجيء عيد الأضحى المبارك واجازة ثورة 30 يونيو، والتي تم ترحيلها كإجازة رسمية إلى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، بسبب تزامن موعدها مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وذلك يعني أن الموظفين والطلاب حصلوا في مطلع شهر يوليو على يومين إجازة بأجر كامل، وهما رابع أيام عيد الأضحى الموافق 1 يوليو 2023 وإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو الموافق 2 يوليو 2023.

اقرأ أيضًا: