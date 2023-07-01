ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد انتهاء عيد الأضحى| الإجازات المتبقية عام 2023 وجدول عطلات شهر يوليو

الإجازات المتبقية
الإجازات المتبقية عام ٢٠٢٣

يتساءل الكثير من الناس وخاصة قطاع الموظفين على الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 ويبحثون عنها على محرك البحث العالمي جوجل، لمعرفة كيف يمكنهم قضاء تلك الإجازات سواء في المنزل أو في النزهات أو في المدن الساحلية.

 الإجازات المتبقية عام 2023

وحسب موقع رئاسة الوزراء، فإن الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023، تكون 4 إجازات رسمية من الاحتفال برأس السنة الهجرية أو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو الاحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر العظيم أو الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، وذلك يعني أن الموظفين والطلاب سيحصلون في شهر يوليو على يومين إجازة بأجر كامل، وسيحصبون على يوم في شهر سبتمبر ويوم في شهر أكتوبر أيضًا بأجر كامل بخلاف العطلات الأسبوعية.

على أن تكون الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 كالتالي:

رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

عيد ثورة 23 يوليو 1952: يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

عيد القوات المسلحة والاحتفال بنصر 6 أكتوبر عام 1973: يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

  جدول عطلات شهر يوليو لعام  2023

الجمعة 7 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.
السبت 8 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.
الجمعة 14 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.
السبت 15 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.
الجمعة 21 يوليو 2023 إجازة أسبوعية.
السبت 22 يوليو 2023 إجازة أسبوعية.
الجمعة 28 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.
السبت 29 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعطى عدد من الإجازات الرسمية في شهر يونيو  بسبب مجيء عيد الأضحى المبارك واجازة ثورة 30 يونيو، والتي تم ترحيلها كإجازة رسمية إلى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، بسبب تزامن موعدها مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وذلك يعني أن الموظفين والطلاب حصلوا في مطلع شهر يوليو على يومين إجازة بأجر كامل، وهما رابع أيام عيد الأضحى الموافق 1 يوليو 2023 وإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو الموافق 2 يوليو 2023.

اقرأ أيضًا:

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023 بعد إجازة 30 يونيو

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023 بعد إجازة 30 يونيو

 

إجازات الرسمية إجازة بأجر كامل الاجازات الرسمية المتبقية الاحتفال بالمولد النبوي الاحتفال برأس السنة الاحتفال برأس السنة الهجرية القوات المسلحة السنة الهجرية الاجازات المتبقية عام ٢٠٢٣

مواد متعلقة

بعد انتهاء عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد عمل حديقة الحيوان في الجيزة

بعد تحذيرات "الصحة".. تعرف على أضرار الإفراط في تناول اللحوم

أطعمة تساعد على تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية خلال فصل الصيف

كيف لا تجعل شريكك يشعر بالقلق في الحياة العاطفية بينكما

احذر التدخين أمامهم.. خلل بيولوجي يهدد حياة الأطفال بسبب تبغ السجائر

منها مهارات التأقلم.. أشياء يجب أن يتعلمها الأطفال قبل التحاقهم بالروضة

أبرزها ضباب الدماغ.. علامات مفاجئة لارتفاع نسبة السكر في الدم

مع ارتفاع درجات الحرارة.. مشروبات صحية تحافظ على بشرتك نضرة ومشرقة

الأكثر قراءة

اعتبريها عيديتي.. اعترافات قاتل زوجته ليلة العيد في أوسيم

ميسور الحال وساهم فى بناء المساجد.. صديق "مدير المدرسة" يكشف تفاصيل جديدة عن آخر لحظات معلم المنيا

ابن معلم المنيا: والدى ليس عامل بناء.. وشارك فى زيارة الرئيس السيسى للمحافظة

نقل جميع الموظفين للعاصمة الإدارية خلال أيام.. وصرف بدلات السكن والانتقال مع مرتب يوليو

اعرف بالتفصيل مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

ضبط مرتكبى واقعة تعليق اللحوم بـ"عمود المونوريل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب