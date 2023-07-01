الأسر تنهي إجازة العيد بزيارة حديقة الحيوان

استقبلت حديقة حيوان الجيزة زوارها في آخر أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد المئات لقضاء أوقاتهم داخل أسوارها، وكان أكثر المترددين عليها الأسر والأطفال، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والتقاط الصور التذكارية معهم، كما فضل البعض من الأطفال والشباب استغلال المساحات الخضراء الواسعة في الحديقة للعب كرة القدم وتناول الوجبات، وأخذ قسط من الراحة قبل استكمال جولتهم داخل الحديقة.

وجذبت غالبية أقفاص الحيوانات الجمهور، حيث شهد بيت السباع زحاما شديدا للاستمتاع بمشاهدة الأسود والنمور، والتقاط الصور معهم، وإطعامهم من قبل الأطفال، كما قضى زوار الحديقة أوقات سعيدة بالاستمتاع بمشاهدة ومداعبة القرود في الجبلاية المخصصة لهم، والاقفاص الخاصة بهم، كذلك أيضًا الزواحف والحيوانات المائية.

واستقبلت حديقة الحيوان بالجيزة نحو ربع مليون زائر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حسبما صرح الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، واستمتع المواطنون بقضاء أوقاتهم بها خلال الأربعة أيام الماضية.

وتفتح الحديقة أبوابها يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً لاستقبال زوارها وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد من المصريين و20 جنيهًا لغير المصريين وذلك خلال أيام الأسبوع عدا يوم الثلاثاء فهو يوم عطلة للحديقة ويقتصر الأمر على استقبال الأفواج السياحية فقط بحجز مسبق.