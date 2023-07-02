يبحث المواطنين عن موعد رجوع الحجاج المصريين 1444/2023 وفقا لجدول تفويج حجاج بيت الله الحرام لكل محافظة والتي أعلنت عنه وزارتي السياحة والتضامن عقب التحلل من الإحرام وإنهاء مناسك الحج هذا الموسم استعدادا للعودة إلى الأراضي المصرية من خلال المطارات المختلفة.

موعد رجوع الحجاج المصريين 1444/2023

بدأت شركة مصر للطيران في عمل جسر جوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المصرية عقب أداء فريضة الحج هذا العام 2023/1444 اعتبارا من 2 يوليو 2023 الموافق 14 ذي الحجة 1444 هـ وتحرص الشركة على تقديم كافة الخدمات و تذليل كافة العقبات أمام الحجاج لضمان عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

ونظمت شركة مصر للطيران موعد رجوع الحجاج المصريين 1444/2023 وأماكن مغادرتهم للمملكة العربية السعودية حيث أعلنت أن الحجاج الذين يحملون تذكر MS يليها 3 أرقام ستكون مغادرتهم من مطار الملك عبد العزيز آل سعود الدولي الصالة الشمالية فيما يغادر الحجاج الذين يحملون تذكر MS يليها 3 أرقام من مطار المدينة المنورة.

عدد حجاج بيت الله الحرام 1444/2023

أكدت المملكة العربية السعودية أن عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام 2023/1444 تجاوز الـ 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة بينهم 184 ألف حاج من داخل المملكة حيث جاءت الإحصائية كما يلي :-

عدد حجاج بيت الله الحرام الذكور بلغ نحو 969 ألف و 694 حاج.

عدد حجاج بيت الله الحرام الإناث بلغ نحو 875 ألف و 351 حاجة.

عدد حجاج بيت الله الحرام القادمين من الدول العربية بلغ نحو 346 الف و 214 حاج بنسبة 21 %.

عدد حجاج بيت الله الحرام القادمين من الدول الأسيوية بلغ نحو مليون و 56 الف و 317 حاج بنسبة 63.5 %.

عدد حجاج بيت الله الحرام القادمين من الدول الإفريقية بلغ نحو 221 الف و 863 حاج بنسبة 13.4 %.

عدد حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول أوربا وأمريكا واستراليا وباقي الدول بلغ نحو 36 الف و 512 حاج بنسبة 2.1 %.