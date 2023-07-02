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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تبدأ عملها رسميًا من العاصمة الإدارية بعد إتمام نقل العاملين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أن الوزارة ستبدأ كامل عملها الرسمي من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإتمام نقل جميع العاملين بها، وتقديم كامل خدماتها التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الأوقاف، في بيانٍ له اليوم، أن هذا الأمر يأتي في إطار انطلاق الدولة المصرية نحو المستقبل وتحديث نظم الإدارة في ظل الجمهورية الجديدة. 

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة ستبذل أقصى طاقاتها وجهدها في تحقيق رسالتها المنوطة بها، من خلال أحدث نظم الإدارة، في ضوء ما وفرته التجهيزات الحديثة بالمبنى الجديد، وما تم من تدريب وتأهيل لجميع المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وما سيتم من تطوير مستمر للمهارات والخبرات الإدارية لدى جميع العاملين بالأوقاف. 

وتابع: "نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا، وأداء المهام الموكلة للوزارة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ويحقق مصلحة وطننا العزيز، وخالص تهنئتي لجميع العاملين بالأوقاف على هذه النقلة العظيمة، وعلى هذا الانتقال نحو إدارة أحدث في مناخ يحفز على مزيد من العمل والإنجاز". 

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