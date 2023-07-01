ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حُسن الخاتمة.. وفاة طبيب بيطري في حادث سير بعد قضاء مناسك الحج

الطبيب الراحل د.
الطبيب الراحل د. أيمن مبروك

توفي أيمن مبروك، دكتور بيطري، من مركز طاميه التابع لمحافظة الفيوم، إثر تعرضه لحادث سير في المدينة المنورة وذلك أثناء تأدية مناسك فريضة الحج حيث صدمته سياره أثناء خروجه من المسجد.

وسيطرت حالة من الحزن على أسرة د.أيمن وأهالي عزبة الجبل التي نشأ بها، لكونه مكافح ويتمتع بسيرة طيبة حسنة وشارك في كافة أعمال الخير، وبين حالة من الفرح بسبب حسن الخاتمة وموته بعد أداء مناسك فريضة الحج.

وقال ابن عم المتوفي إن الطبيب الراحل كان يعمل بالسعودية وبعد أداء فريضة الحج وأثناء خروجه من المسجد وعبوره الطريق صدمته سيارة مسرعة ليتوفى في الحال، وسيتم دفنه في مسقط رأسه بالفيوم بعد 10 أيام.

حسن الخاتمة وفاة دكتور فيومي بحادث سير بعد قضاءه فريضه الحج

الأكثر قراءة

‏بعد نشر الصور عبر "فيسبوك".. جزار المونوريل فى قبضة أمن القاهرة

موعد انكسار الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

"الدستور" تحصل على المحاضر الموجهة لجزار المونوريل (القصة الكاملة)

تشميع "أبوعلى".. كشف تفاصيل جديدة حول واقعة "جزار المونوريل" (خاص)

"قص ولزق من الإخوان".. لميس الحديدى توضح حقيقة تصريحاتها حول "الحج بالميتافيرس"

فى محاولة للنجاة من الهبوط.. خالد عيد مديرًا فنيًا لغزل المحلة خلفًا لرضا شحاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب