حُسن الخاتمة.. وفاة طبيب بيطري في حادث سير بعد قضاء مناسك الحج

توفي أيمن مبروك، دكتور بيطري، من مركز طاميه التابع لمحافظة الفيوم، إثر تعرضه لحادث سير في المدينة المنورة وذلك أثناء تأدية مناسك فريضة الحج حيث صدمته سياره أثناء خروجه من المسجد.

وسيطرت حالة من الحزن على أسرة د.أيمن وأهالي عزبة الجبل التي نشأ بها، لكونه مكافح ويتمتع بسيرة طيبة حسنة وشارك في كافة أعمال الخير، وبين حالة من الفرح بسبب حسن الخاتمة وموته بعد أداء مناسك فريضة الحج.

وقال ابن عم المتوفي إن الطبيب الراحل كان يعمل بالسعودية وبعد أداء فريضة الحج وأثناء خروجه من المسجد وعبوره الطريق صدمته سيارة مسرعة ليتوفى في الحال، وسيتم دفنه في مسقط رأسه بالفيوم بعد 10 أيام.