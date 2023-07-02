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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الثانوية: امتحان التاريخ "لافف وطويل".. والفيزياء "سهل ومباشر"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعرب طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة عن سعادتهم بمستوى امتحان الفيزياء الذي جاء مباشراً، فيما قال طلاب الشعبية الأدبية إن امتحان التاريخ كان صعباً نسبياً.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

آراء الطلاب في امتحان الفيزياء اليوم

وقال محمد عبد الرحمن، أحد طلاب الشعبة العلمية، إن امتحان الفيزياء أفضل من امتحان الكيمياء الذي تسبب في ضياع فرحتنا بقدوم العيد الكبير.

وأكد محمود رمضان، طالب بالشعبة العلمية، أن امتحان الفيزياء، كان مباشراً، متمنياً أن تكون الامتحانات القادمة بنفس المستوى.

آراء الطلاب في امتحان التاريخ اليوم

وقال علي محمد، طالب بالشعبة الأدبية، إن امتحان التاريخ كان صعباً نسبياً، مشيراً إلى أن الامتحان كان طويلاً ويحتاج للكثير من الوقت.

وعن تسريبات الامتحانات قال إنها تضيع مجهود الكثير من الطلبة المجتهدين.

وقالت شهد عصام إن امتحان مادة التاريخ كان غاية في الصعوبة، ومعظم الأسئلة كانت غير مباشرة وليست واضحة على عكس المتوقع في امتحانات التاريخ أو التوقعات التي تم ذكرها قبل الامتحان.

وأضافت حبيبة محمد، من أمام مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه علاوة على صعوبة امتحان مادة التاريخ والذي كان بمستوى الطالب الفوق متوسط إلا أن الوقت أيضاً كان غير كاف.

آراء الطلاب في امتحان الثانوية العامة اليوم

أوضحت يارا علي أن الوقت لم يكن كافياً لإنجاز جميع الأسئلة وبالتالي هناك العديد من الطلاب تركوا عدداً من أسئلة الامتحان دون إجابة.

ومن أمام مدرسة زهراء حلوان الاعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، قالت بسملة نصر إن التاريخ جاء ما بين الصعب والسهل، ولكنه لم يحتوي كالمعتاد على خرائط.

وقالت سالي عاطف إن امتحان التاريخ جاء "لافف" ولكن يمكن الإجابة عليه خلال الـ3 ساعات المخصصة له، وقالت: "الامتحان كان صعب شوية بس يتحل".

%98 نسبة حضور طلاب الثانوية العامة لمادتى الفيزياء والتاريخ بالوادى الجديد

بدء امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

واشتكى علي إسماعيل من التاريخ لصعوبة الأسئلة وعدم كفاية الوقت لأن الأسئلة جاءت صعبة وغير مباشرة وإن الامتحان ليس في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جاءت غير مباشرة وطويلة وتحتاج إلى وقت إضافي وتفكير لصعوبتها.

وقالت الطالبة منال أحمد، إن أسئلة مادة التاريخ سهلة وبسيطة ومباشرة للطالب المذاكر، وإن معظم الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ولكن كانت تحتاج إلى تركيز كبير لمعرفة حلها.

وأمام مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، قالت غادة الزيات، لـ"الدستور": "مكنتش اتوقع يحصل كده بجد التاريخ طويل جداً وصعب فيه أسئلة كتير لافّة ومش جاية بشكل مباشر ومحتاجة تفكير وبالتالي الوقت مش مكفي أننا كنا نحل كل الامتحان".

وأكدت هند ياسر: "التاريخ خذلنا، ربنا يستر من اللي جاي".

وقالت جنا أحمد، طالبة بشعبة الأدبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "بجد حرام اللي بيحصل دا التاريخ طويل اوي وصعب كمان، والامتحان لافف وطويل، أنا واحدة كنت مذاكرة كويس جدًا بس انصدمت لما شوفت الورقة، حرام مجهودي يضيع على الأرض كده".

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آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

 

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

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