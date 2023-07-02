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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

جزار المونوريل
جزار المونوريل

تباشر النيابة العامة التحقيق مع “جزار المونوريل” و3 من مساعديه بينهم سيدة، لاتهامهم بالتعمد في إتلاف المال العام وجزء من عمود المونوريل، وإشغال الطريق، والذبح خارج المجازر العامة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن “جزار المونوريل” استغل امتلاكه محل جزارة في الجهة المقابلة لعمود المونوريل وعلق لحوم الأضاحي عليه.

وقال الجزار أمام النيابة العامة: "والله ما كنت أقصد أعمل كده واستعنت باثنين متجولين ومعهم سيدة واستغليت إن ده موسم عيد الأضحى المبارك لمساعدتي في ذبح الأضاحي مقابل مبالغ مالية من أصحاب الأضاحي وذلك بصفته موسم الذبح والربح".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورًا عبر صفحاتهم الشخصية ساخرين من أحد الأشخاص جزار المونوريل أثناء تعليق لحومًا على أحد الأعمدة الخاصة بالمونوريل في مدينة نصر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم جزار المونوريل و3 أشخاص من مساعديه بينهم سيدة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم باستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين واتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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