بدء امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء، في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الفيزياء والتاريخ، الذي يبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة لامتحاني الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، بمحافظتى القاهرة والجيزة، فجر اليوم، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة.