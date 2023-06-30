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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل لـ"الشاهد": "الإخوان تصوروا هيحكموا مصر 500 سنة"

مدحت العدل
مدحت العدل

قال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست والمؤلف، إنه أدرك حين أعلن محمد مرسي عن مشروع الـ100 يوم، أن الإخوان يحكمون شعبًا لا يعرفوه. 

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": " أدركت ذلك سريعًا وقلتها على الهواء لياسر علي أنتم تحكمون شعب لا تعرفوه، وقلت له أنتم مش هتكملوا سنة في الحكم، أدركت سريعًا أنهم لا يمكن يكملوا".

وكشف أنه كتب مقالات ومنعت من النشر، كان من بينها مقال "كن رئيسًا لكل المصريين".

وحكى مدحت، عن موقف كشف فيه مدى انفصال الإخوان عن الشعب، وعيشهم في أوهام، قائلًا: "كان فيه شخص مصري نتعامل معه في دبي من 20 سنة، اكتشفنا عند وفاة والده أنه من عتاة الإخوان، وكل من يحضرهم من مصر للعمل في دبي كانوا إخوان، وعند وفاة والده زاره خيرت الشاطر، قلنا له إوعى تكون فاهم الناس بتحب مرسي، ولأثبت له سألت خمسة أشخاص أمامه من العاملين في المطعم الذي اجتمعنا فيه عن محمد مرسي فهاله ما قاله الخمسة، قلت له أنتم مش عارفين حاجة".

وأردف: "هو متخيل مثل باقي الإخوان إنهم هيحكموا 500 سنة،  كان عندهم ثقة مبالغ فيها، مبنية على أساس إنهم مسنودين من الخارج، لكننا شعب جبار لا يمكن يحكمنا غير مزاجنا.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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