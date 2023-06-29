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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل: الإخوان منذ نشأتها تتلقى مساعدات خارجية ولم أتوقع وصولها للحكم

مدحت العدل
مدحت العدل

قال مدحت العدل، الشاعر والسيناريست والمؤلف، إنه لم يخطر في باله أن يأتي يوم وتحكم فيه جماعة الإخوان مصر، عندما كتب مسلسل "العندليب حكاية شعب" في عام 2003.

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عبدالحليم وُلد عام 1929، وجماعة الإخوان أُنشئت عام 1928، والمسلسل "العندليب حكاية شعب"، كان تجسيدًا لحياة عبدالحليم، وكنت أروي ما يحدث في مصر.

واردف: "وقد هالني أن جماعة الإخوان بعد سنة واحدة من تأسيسها تجولت في 4 آلاف قرية، وهو شىء خيالي، خطر ببالي أنها تتلقى مساعدات ما من جهة ما".

وأردف: "لا أخفي أنني ناصري، كل ما قاله عبدالناصر وما حدث في المنشية مذاكره كويس، ومؤمن أن هذا وطن كوزموبوليتاني، لا يمكن أن تحكمه فئة ضيقة الفكر، كان يعنيني هذا التواجد، وما وصلوا له، كان يعنيني أتكلم عن الجماعة، ولم يخطر في بالي أنهم سيصلون يومًا للحكم".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

مدحت العدل الشاهد محمد الباز الإخوان

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