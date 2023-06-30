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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل يكشف لـ"الشاهد" كيف سيطر الإخوان على 25 يناير

مدحت العدل
مدحت العدل

قال السيناريست والمؤلف مدحت العدل إن المثقفين لم يفرطوا في ثورة 25 يناير، لكن الإخوان كانت الجماعة الوحيدة المنظمة والممولة من الخارج، وإمكانياتهم كبيرة جدًا.

أضاف العدل، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المثقفين غير متحدين لا يوجد ما يجمعهم سويًا ولا يتفقوا بسهولة، أما الإخوان قوة منظمة ديكتاتورية تستند إلى حكم ديني، يعملون في السياسة منذ 80 سنة، لذا لا يمكن مقارنتهم بمجموعة مثقفين لا غرض لهم إلا الوطن ومصر:"في كل الثورات في التاريخ من خطفها المنظمين والدمويين". 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

مدحت العدل الشاهد الإخوان 25 يناير الباز

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