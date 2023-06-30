مدحت العدل عن مشهد فيرمونت: ليس كل المثقفين فى منتهى البراءة

علق مدحت العدل، الشاعر والسيناريست والمؤلف، على مشهد فيرمونت ووقوف عدد من المثقفين والنخبة السياسية خلف محمد مرسي، قائلًا: "ليس كل المثقفين في منتهى البراءة وليس كلهم كل تفكيرهم في مصر، أكيد البعض لديه أهداف أخرى، ويريد أن يكون مع الحكم الحالي وهو طبيعة الإنسان في كل مكان".

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا في مرة في برنامج تليفزيوني بعد حكم الإخوان، كان موجود الشاعر سيد حجاب والدكتور وسيم السيسي ومعز مسعود، وبدراوي وناس بدقون، والمذيع عمل جلسة لتجميع الناس، فقلت قصيدة إحنا شعب وأنتوا شعب، كانت صدمة لجميع الحاضرين وللمذيع".

وأردف: "كان المذيع يطلب مني كلمة تجمع، لكني قلت إحنا شعب وأنتوا شعب، ووجدت أن إحساسي الشخصي أهم من الكلمة التي طلبها، لكن ليس جميع المثقفين على نفس درجة الوعي، وليس كل المثقفين لديهم التجرد من المصلحة".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.