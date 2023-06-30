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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل لـ"الشاهد": البرادعى كان مرعوب من الناس فى الميدان

مدحت العدل
مدحت العدل

قال الدكتور مدحت العدل الشاعر والسيناريست والمؤلف، إنه لم ير الدكتور محمد البرادعي في الميدان إلا مرة واحدة فقط، ووجده "مرعوب جدًا".

 

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا ننزل نختلط بالناس ونأكل معاهم كشري، لكن البرادعي كان ولفت نظري حالة الخوف من الناس".

 

ولفت العدل، إلى أنه لم يتواصل مع الإخوان أو يشتبك معهم قبل فوز محمد مرسي بالرئاسة، مردفا: "كل ما حدث من اشتباك كان بعد وصول محمد مرسي للحكم، أما قبل ذلك لم يكن عندي استعداد للتحاور مع طرف مؤمن أنه يتكلم باسم ربنا".

 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.


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