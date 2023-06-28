تعرف على آخر موعد لذبح الأضحية فى العيد الكبير ٢٠٢٣

آخر موعد لذبح الأضحية فى العيد الكبير ٢٠٢٣ من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

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آخر موعد لذبح الأضحية فى عيد الأضحى ٢٠٢٣

هناك اختلاف فى تحديد وقت ذبح الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بين أنصار المدارس الفقهية الأربعة (الحنفية - المالكية - الشافعية - الحنبلية).

عند أنصار مذهب الإمام أبى حنيفة.. أهل المدن

أنصار مذهب أبى حنيفة يبدأون فى نحر أضحية عيد الأضحى المبارك بعد أداء صلاة العيد وكذلك يجوز الذبح بعد انتهاء الصلاة حتى قبل انتهاء الخطبة.

أنصار مذهب الإمام أبى حنيفة.. أهل القرى

عند أهل القرى الذين ليس عندهم إمام فيبدأ وقت الأضحية بعد طلوع الفجر يوم النحر..

وفى فقه المالكية.. أهل المدن



عند أنصار مذهب أبى مالك يبدأ وقت حر الأضحية بعد انتهاء الصلاة والخطبة.

فقه المالكية ...أهل القرى

وأوجب أبى مالك أهل القرى بضرورة تحرى أقرب إمام لهم ويقوم الإمام بذبح الأضحية ومن بعده وانتهائه من الذبح يبدأ أهل القرى فى نحر أضحيتهم.



فى مذهب الإمام الشافعى..لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس:

عند أمصار مذهب الشافعية يبدأ وقت الأضحية بعد دخول صلاة الأضحى، ومضيّ قدر ركعتين وخطبتين، قال الشافعي: «وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح، وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس.».

وفى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ..أهل المدن

وعند الحنابلة يبدأ وقت النحر عقب الانتهاء من تأدية صلاة العيد وخطبة الصلاة .

مذهب الحنابلة للنحر عند أهل القرى.

وجب النحر حينما يمر وقت يساوى قدر زمن أداء صلاة العيد والخطبة وعن ذلك ما قاله ابن قدامة: «إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح.» .

أخر موعد لذبح الأضحية

آخر موعد لذبح الأضحية الخاصة بعيد الأضحى المبارك بها قولان، الأول: يأخذ به أنصار مذاهب أبى حنيفة والإمام المالكى وأنصار ابن حنبل وهو يكون اليوم الأول من أيام عيد الأضحى واليومان الأولان من أيام التشريق وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.

والثاني: عند الشافعية يكون فى مذهب الإمام الشافعى آخر كوعد لانتهاء الأضحية في آخر أيام التشريق ، وهو قول لبعض السلف وقال به ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز، وابن عثيمين ويقول بعد أن استعرض شروط الأضحية «أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعًا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

أيام ذبح الأضحية كما جاءت فى المذاهب الأربعة .

يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب أن النبي محمد قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء».

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلًا ونهارًا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه .