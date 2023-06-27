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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يجوز زيارة المقابر أول أيام عيد الأضحى 2023؟.. "الإفتاء" تجيب

المقابر
المقابر

هل يجوز زيارة المقابر أول أيام عيد الأضحى 2023 من المواضيع التى يتساءل عنها العديد من المسلمين بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المقابر، وهو من الأسئلة التي ردت عليها دار الإفتاء مرارا وتكرارا.

زيارة المقابر أول أيام عيد الأضحى 2023

وأوضحت دار الإفتاء أن زيارة القبور مباح دون التقيد بفترة زمنية مشيرة إلى أن زيارة القبور فى الأيام المباركة من الأمور المباحة نظرا لزيادة الفضل فى هذه الأيام .

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ووصفت دار الإفتاء المصرية حكم زيارة القبور فى العيدين بأنه توثيق لمعاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، مع الالتزام بعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهم.

حكم زيارة القبور في العيد

من جانبه قال مفتي الديار، الدكتور شوقى علام إن النبى نهى المسلمين في البداية عن زيارة القبور، نظرا للعادات والتقاليد السائدة حينها فكان لا بد من توقفها وتهيئة النفوس من جديد لزيارتها، وعندما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحالة التي عليها المسلمون قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا هو النص الذي بقى ونسخ.

وأوضح الدكتور شوقي علام، أن المسلمين مأمورون بزيارة القبور، والأصل عندما يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدد لى زمن ولم يحدد لى مكان، لذلك فأصبح مطلقا والأصل في تفسير النصوص أن يبقى المطلق على إطلاقه فنزور في أي وقت ونزور في أي مكان، بشرط أن تكون هذه الزيارة محفوفة بالأداب، بمعنى ألا نظهر جزعا ولا حزنا وإنما أن نتعظ ونسلم وندعو لهؤلاء الموتى وهؤلاء الذين في القبور.

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