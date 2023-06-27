موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023.. والصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد

يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023 المبارك في المساجد للاحتفال بأيام التشريق في جميع أنحاء العالم والتي تتزامن مع استكمال ضيوف الرحمن مناسك الحج من رمى الجمرات والطواف عقب وقوفهم على جبل عرفات وتلبية نداء الله عز وجل.

موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023

أجابت دار الإفتاء المصرية عن عدة تساؤلات حول موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023 حيث أكد مركز الفتوى أن التكبيرات تبدأ من فجر يوم عرفة وتنتهي عصر آخر أيام التشريق وهى أيام (10 _ 11_12_13) من شهر ذي الحجة وتكون على وجهين هما :-

تكبيرات مطلقة: يكبر المسلمين في كل مكان في المنازل والطرق والمساجد والشوارع سواء بشكل منفرد أو بشكل جماعي.

تكبيرات مقيدة: يكبر المسلمين عقب الصلوات الخمس المفروضة (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء).

بخلاف التكبيرات قبل وبعد صلاة العيد والخطبة في المساجد والساحات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



صيغة تكبيرات العيد وفقا لدار الإفتاء المصرية

ذكرت دار الإفتاء المصرية الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 1444/2023 وذلك عقب إعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك وهى كما يلي:-

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد.. الله أكبر كبيراً.. والحمد لله كثيراً.. وسبحان الله بكرة وأصيلا.. لا إله إلا الله وحده.. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده .. لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين.. ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد.. وعلى أصحاب سيدنا محمد .. وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.



موعد ذبح الأضاحي 2023/1444

أكدت دار الإفتاء المصرية في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن وقت ذبح الأضاحي من طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك من بعد أداء صلاة العيد وحتى عصر اليوم الرابع حيث أكد العلماء أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد لقوله تعالى ( فصل لربك وانحر).

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