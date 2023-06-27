ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023.. والصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد

تكبيرات عيد الأضحى
تكبيرات عيد الأضحى

يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023 المبارك في المساجد للاحتفال بأيام التشريق في جميع أنحاء العالم والتي تتزامن مع استكمال ضيوف الرحمن مناسك الحج من رمى الجمرات والطواف عقب وقوفهم على جبل عرفات وتلبية نداء الله عز وجل.

موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023

أجابت دار الإفتاء المصرية عن عدة تساؤلات حول موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023 حيث أكد مركز الفتوى أن التكبيرات تبدأ من فجر يوم عرفة وتنتهي عصر آخر أيام التشريق وهى أيام (10 _ 11_12_13) من شهر ذي الحجة وتكون على وجهين هما :-

تكبيرات مطلقة: يكبر المسلمين في كل مكان في المنازل والطرق والمساجد والشوارع سواء بشكل منفرد أو بشكل جماعي.

تكبيرات مقيدة: يكبر المسلمين عقب الصلوات الخمس المفروضة (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء).

بخلاف التكبيرات قبل وبعد صلاة العيد والخطبة في المساجد والساحات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

صحة دمياط تواصل أعمالها فى عيد الأضحى

عيد الأضحى ٢٠٢٣.. مجموعة من الصور المميزة يمكنك إرسالها لمن تحب


صيغة تكبيرات العيد وفقا لدار الإفتاء المصرية

ذكرت دار الإفتاء المصرية الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 1444/2023 وذلك عقب إعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك وهى كما يلي:-

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد.. الله أكبر كبيراً.. والحمد لله كثيراً.. وسبحان الله بكرة وأصيلا.. لا إله إلا الله وحده.. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده .. لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين.. ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد.. وعلى أصحاب سيدنا محمد .. وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

txt

توقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2023 وكافة المحافظات

txt

لو فاتك الترند| يوم عرفة وحجاج بيت الله الحرام يتصدرون الترند.. وصلاة عيد الأضحى الأعلى بحثًا


موعد ذبح الأضاحي 2023/1444

أكدت دار الإفتاء المصرية في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن وقت ذبح الأضاحي من طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك من بعد أداء صلاة العيد وحتى عصر اليوم الرابع حيث أكد العلماء أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد لقوله تعالى ( فصل لربك وانحر).

اقرأ المزيد

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 

موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023 تكبيرات عيد الأضحى عيد الأضحى 2023 مناسك الحج دار الافتاء المصرية صيغة تكبيرات العيد تكبيرات العيد موعد ذبح الأضاحي

الأكثر قراءة

الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

"أوابك" توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الجزائري للبترول في مجال التدريب

حبس تاجر أستروكس في مدينة السلام 4 أيام

سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

الدستور تكشف: أين سيقضى وزراء الحكومة إجازة العيد؟

دعاء يوم عرفة قبل أذان المغرب 1444/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟