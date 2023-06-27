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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عيد الأضحى ٢٠٢٣.. مجموعة من الصور المميزة يمكنك إرسالها لمن تحب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، والذي يعتبر أحد أحد أكبر الأعياد والمناسبات الإسلامية التي ينتظرها المسلمين حول العالم كل عام.

وباقتراب أول أيام عيد الأضحى المُبارك، بدأ الكثيرون يبحثون عن صور كلمات وعبارات تهنئة لإهدائها للأهل والأحبة والأصدقاء في أيام عيد الأضحى.

وازداد البحث خلال الساعات الأخيرة عبر منصات البحث المُختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، عن صور تهنئة في عيد الأضحى 2023، إذ يحرص المسلمين على إرسال الصور المُدون عليها كلمات وعبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.

صور عيد الاضحي ٢٠٢٣

وفي التقرير يستعرض «الدستور»  أفضل صور لعيد الاضحى 2023 يمكن تبادلها مع الأقارب والأصدقاء، وذلك ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدّمها عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.

وتعتبر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك من العادات الجميلة التي يتبادلها الأشخاص فيما بينهم، وقد يختار بعض الأفراد تهنئة عيد الأضحى رسمية بالاسم، لإرسالها إلى الأهل والأصدقاء وزملاء العمل في رسالة نصية أو عبر تطبيق واتساب.

كروت معايدة عيد الأضحى ورسائل تهنئه للأقارب

رسائل وعبارات تهنئة في عيد الأضحى

  • أطال الله عمرك "الاسم" أتمنى لك حياة صالحة وجميلة وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية.
  • إلى زملائي الأكارم، أسرتي الكبيرة التي لطالما شعرت بأني جزء لا يتجزأ منها، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بألف خير.
  • إلى (الاسم)، ترسل لك شركة (اكتب اسم الشركة)؛ تهنئة من القلب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
  • لكَ يا أحنّ وأغلى البشر "الاسم"، أتمنى أن تملأ سعادتُك بالعيد العالمَ، كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك مقدمًا.
  • ليملأ الله حياتكم بالخير والبركة ببركة عملكم الصالح. عيدكم مبارك.
  • تقبل الله منكم صيام عرفة، وجعلكم مع المتقين الأبرار.. كل عام وأنتم بألف خير.
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