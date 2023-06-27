كروت معايدة عيد الأضحى ورسائل تهنئه للأقارب

تبدأ احتفالات عيد الأضحى لدى المسلمين غدًا الأربعاء، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، ويهتم المسلمون بمعايدة الأقارب والأصدقاء وتهنئتهم بالعيد لذا يهتموا بالبحث عن كروت معايدة العيد الكبير وصيغ رسائل تهنئة لمراسلة الأقارب الكترونيًا وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

كروت معايدة عيد الأضحى

أسأل الله أن يجعل حياتك عيدًا، وبارك لك في عمرك، أهنئك صديقي بقدوم عيد الاضحى المبارك، وأرجو لك دوام الصحة والهناء والسعادة والعافية، تقبل الله أعمالكم وبارك بأعماركم وزاد حسناتكم ورفع قدركم وحقق لكم ما كُنتم تتمنوه، عيد أضحى مبارك بأعمالٍ قُبلت، وذنوبٌ مُحيت، ودرجات رُفعت، كل عام وأنتم لله أقرب، كل عام وانتم بألف خير وعيد أضحى مبارك، أدام الله أفراحكم وجعل عيدكم مودةً وغفران ذنوب.

ومن الممكن البحث عن كروت معايدة عيد الأضحى فارغة وتكتب عليها بعض من العبارات السابقة وتقديمها كهدايا للأقارب والأصدقاء، وننشر بعض من كروت معايدة عيد الأضحى فارغة جاهزة للكتابة .

رسائل تهنئة عيد الاضحى

من رسائل تهنئة عيد الاضحى، كل عام وأنتم بخير فردا فردا وأتمنى لكم عيد سعيد مليء بالمفاجآت المسرة على قلوبكم، أهلي وأحبابي يا كل الفرحة يا جمع السعادة عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، نتمنى للجميع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ونأمل أن يمنحنا الله تعالى رحمته وفضله في هذه المناسبة.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير، مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى، عسى الفرح دايم، والعيد باهله وناسه دايم، والحج بغفران الذنوب دايم، وحبايبنا بخير وسرور دايم.

أعاده الله عليكم وعلى الامة الإسلامية بالخير واليمن والبركات عيدكم مبارك، أسأل الله عز وجل أن يعيد العيد السعيد علينا جميعاً بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان، اسأل من أعاد العيد علينا، أن يمدكم بالعمر المديد وأن يجعل أيامكم حب وعطاء وعيد سعيد.

تقبل الله مني ومنك صديقي صالح الأعمال، ورضي الله عنك، وأغدقك بواسع فضله، وكل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بخير يا وجه الخير، كل عام وانت الصديق الصدوق، اللي بنور وجهه بشوف الخير.