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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مواعيد عمل مترو الأنفاق فى عيد الأضحى 2023

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

تختلف مواعيد مترو الأنفاق في بعض المناسبات، حيث تتجه إدارة مترو الأنفاق لتغيير المواعيد لتتناسب مع ظروف المواطنين حيث تعد وسيلة المواصلات الأكثر استخدامًا والتي يفضلها المواطنين لسرعتها.

ومع بداية عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون بداية من غد الأربعاء، أعلنت إدارة المترو عن مواعيد عمل مترو الأنفاق طوال أيام عيد الأضحى وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

 مواعيد عمل مترو الأنفاق فى عيد الأضحى ٢٠٢٣

حددت إدارة تشغيل مترو الأنفاق عن مواعيد عمل مترو الأنفاق طوال إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تكون في نفس مواعيدها العادية ، فيبدأ تشغيل مترو الأنفاق في الخطوط الثلاث الساعة 5:15 صباحاً  حتى الساعة الـ12:30 مساءً، حيث يقوم آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً، ويصل لنهاية الخط الساعة 12:30 مساءً. 

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ويقوم آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب الساعة 11:55 مساءً ويصل إلى نهاية الخط في الساعة 12:30 مساءً ، أمام مترو الأنفاق للخط  الثالث فيتحرك من محطة عدلي منصور الساعة 11:31 مساءً، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:05 صباحاً.

مواعيد عمل الخطوط التبادلية للمترو 

وتلتقي خطوط مترو الأنفاق الثلاث في عدد من المحطات الرئيسية وهي محطة مترو السادات ومحطة مترو الشهداء  ومحطة مترو العتبة ومحطة مترو جمال عبد الناصر، يلتقي مترو الأنفاق بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحاً، ويلتقي مترو الأنفاق  للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث والخط الثاني والثالث بمحطات جمال عبدالناصر والعتبة الساعة 12:20 صباحاً.

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