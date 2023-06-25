جدول مواعيد القطارات القاهرة إلى الإسكندرية للذهاب والعودة

الأحد 25/يونيو/2023 - 10:55 م 6/25/2023 10:55:36 PM

تستعرض الدستور خلال السطور الآتية قائمة القطارات المكيفة والروسية والعادية التى تعمل على خط القاهرة الإسكندرية ومواعيد قيامها:

قطارات القاهرة إلى الإسكندرية

وتتضمن قائمة القطارات التي تقوم من محطة مصر باتجاه مدينة الإسكندرية في المواعيد التالية:

قطار رقم 2025 يقوم من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

قطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا يقوم من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.

قطار رقم 2024 يقوم من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية)

فيما يقوم القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية) في المواعيد التالية

قطار رقم 903 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية يقوم الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف يقوم منالقاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 يقوم من القاهرة الإسكندرية (روسى ) الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 يقوم من القاهرة الإسكندرية (روسى) الساعة 17.20 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة يقوم من (القاهرة / الإسكندرية) الساعة 17:00

قطارات الإسكندرية إلى القاهرة

بينما تقوم القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة) في المواعيد التالية

