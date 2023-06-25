جدول مواعيد القطارات القاهرة إلى الإسكندرية للذهاب والعودة
تستعرض الدستور خلال السطور الآتية قائمة القطارات المكيفة والروسية والعادية التى تعمل على خط القاهرة الإسكندرية ومواعيد قيامها:
قطارات القاهرة إلى الإسكندرية
وتتضمن قائمة القطارات التي تقوم من محطة مصر باتجاه مدينة الإسكندرية في المواعيد التالية:
- قطار رقم 2025 يقوم من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
- قطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا يقوم من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
- قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.
- قطار رقم 2024 يقوم من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية)
فيما يقوم القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية) في المواعيد التالية
- قطار رقم 903 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية يقوم الساعة 6.00 صباحا.
- قطار رقم 905 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 9.00 صباحا.
- قطار رقم 901 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 8.10 صباحا.
- قطار رقم 911 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.
- قطار رقم 913 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.
- قطار رقم 917 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.
- قطار رقم 919 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.
- قطار رقم 915 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.
- قطار رقم 921 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 19.00 مساء.
- قطار رقم 925 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساء.
- قطار رقم 923 مكيف يقوم منالقاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.
- قطار رقم 931 مكيف يقوم من القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.
- قطار رقم 1203 يقوم من القاهرة الإسكندرية (روسى ) الساعة 13.25 ظهرا.
- قطار رقم 23 يقوم من القاهرة الإسكندرية (روسى) الساعة 17.20 ظهرا.
- قطار 3023 ثالثة مكيفة يقوم من (القاهرة / الإسكندرية) الساعة 17:00
قطارات الإسكندرية إلى القاهرة
بينما تقوم القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة) في المواعيد التالية
- قيام قطار 8 روسى تهوية يقوم من الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10
- قطار 3024 ثالثة مكيفة يقوم من (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.
- قطار رقم 902 مكيف يقوم من الإسكندرية القاهرة الساعة 6.00 صباحا.
- قطار رقم 906 مكيف يقوم من الإسكندرية القاهرة مباشر الساعة 7.00 صباحا.
- قطار رقم 900 مكيف يقوم من الإسكندرية القاهرة الساعة 8.15 صباحا.
- قطار رقم 912 مكيف يقوم من الإسكندرية القاهرة الساعة 11.30 صباحا.
- قطار رقم 914 مكيف يقوم من الإسكندرية القاهرة الساعة 13.00 ظهرا.
- قطار رقم 916 مكيف يقوم من الإسكندرية القاهرة مباشر الساعة 14.00 ظهرا.
- قطار رقم 922 مكيف يقوم من الإسكندرية القاهرة الساعة 15.30 عصرا.
- قطار رقم 928 مكيف يقوم من الإسكندرية القاهرة الساعة 15.00 مساء.
- قطار رقم 930 مكيف يقوم من الإسكندرية القاهرة الساعة 20.10 مساء.
- قطار رقم 18 يقوم من الإسكندرية القاهرة (روسى ) الساعة 13.10 ظهرا.
- قطار رقم 28 يقوم من الإسكندرية القاهرة (روسى) الساعة 20.20 مساء