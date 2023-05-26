تعرف على مواعيد قيام القطارات بين طنطا والقاهرة ودرجاتها

يعتمد العديد من المواطنين على القطارات كوسيلة انتقال مهمة في حياتهم، وقد شهدت القطارات وقطاع السكة الحديد خلال الفترة الاخيرة تحسين كبير سواء من ناحية المواعيد أو الخدمة التي يتلقاها الراكب داخل القطار ولهذا نقدم خدمة مواعيد القطارات بين محافظة القاهرة ومحافظة طنطا.

مواعيد القطارات بين طنطا والقاهرة

نستعرض مواعيد القطارات بين القاهرة وطنطا

أولى القطارات قطار رقم 532 من الدرجة الثانية المميزة من طنطا إلى القاهرة، يبدأ رحلته في الساعة 4 صباحًا ويصل الساعة 7:40 صباحًا.

يبدأ القطار رقم 775 من الدرجة الثانية المميزة من طنطا إلى القاهرة رحلته في الساعة 4:20 صباحًا ويصل الساعة 5:40 صباحًا.

يبدأ قطار رقم 534 الدرجة الثانية المتميزة من طنطا إلى القاهرة الساعة 4:25 صباحًا ويصل الساعة 8:10 صباحًا.

القطار رقم 2 الدرجة الثانية المحترم يغادر طنطا متوجهاً إلى القاهرة في تمام الساعة 4:29 صباحاً ويصل الساعة 6:15 صباحاً.

قطار رقم 808 درجة ثانية محترم من طنطا إلى القاهرة وتبدأ الرحلة من الساعة 4:50 صباحًا وتصل الساعة 6:30 صباحًا.

القطار رقم 198 الدرجة الثانية من طنطا إلى القاهرة يغادر الساعة 5:10 صباحًا ويصل الساعة 6:40 صباحًا.

قطار رقم 1202 الدرجة الثانية بارزة من طنطا إلى القاهرة وتبدأ رحلته الساعة 5:25 صباحًا وتصل الساعة 6:50 صباحًا.

القطار الخاص رقم 1108 الدرجة الثانية من طنطا إلي القاهرة يبدأ الساعة 5:38 صباحا ويصل الساعة 7:05 صباحًا.

قطار رقم 122 المميز بالدرجة الثانية من طنطا إلى القاهرة تبدأ رحلته الساعة 5:40 صباحا ويصل الساعة 8:35 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 196 من الدرجة الثانية من طنطا إلى القاهرة ويغادر الساعة 17:38 ويصل الساعة 18:45.

قطار رقم 88 توربيني من طنطا إلى القاهرة، يبدأ رحلته الساعة 18:25 ويصل الساعة 19:25.

قطار رقم 994 الدرجة الثانية المميزة من طنطا إلى القاهرة تبدأ رحلته الساعة 19:00 وتصل الساعة 20:15.

قطار رقم 928 توربيني من طنطا إلى القاهرة ، يغادر الساعة 19:30 ويصل الساعة 20:30.

يبدأ القطار رقم 2008 من طنطا إلى القاهرة في تمام الساعة 21:29 ويصل الساعة 22:30.