تعرف على موعد قطارات المنصورة الزقازيق وسعر تذكرة القطار

موعد قطارات المنصورة الزقازيق وسعر تذكرة القطار، من المواضيع التى زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب ما أعلنته هيئة السكة الحديد من إعادة تشغيل بعض الخطوط التى تم إغلاقها بالوجه البحرى، وكذلك ما أعلنته عن تعديل مواعيد عدد من القطارات العاملية على خط المنصورة- الزقازيق.

مواعيد القطارات اليوم

الدستور تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالى:

موعد تحرك قطارت المنصورة – الزقازيق

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت عن تعديل مواعيد عدد من القطارات العاملة على خط المنصورة – الزقازيق بداية من الاحد الموافق 21/5/2022 وذلك جاء على النحو التالى :

-القطار رقم 378 مطور يتحرك من محطة محافظة المنصورة فى الخامسة صباحا ويصل محطة الزقازيق فى الساعة 6.58

-القطار رقم 330 مطور يتحرك من المنصورة فى الـ 6. 05 صباحا ويصل محطة الزقازيق فى 6.58 صباحا

-القطار رقم 334 مطور يخرج من محطة المنصورة 7.25 صباحا ويصل الزقازيق فى الساعة الـ 8. 10

- القطار رقم 380 مطور يتحرك من المنصورة فى الـ 9.00 صباحا ويصل الزقازيق فى الساعة الـ الحادية عشرة صباحا

-قطار رقم مطور 382 يخرج من المنصورة فى 10.40 ويصل الزقازيق فى 12.40 ظهرا

-قطار رقم 384 مطور يخرج من المنصورة فى 12.25 ظهرا ويصل الزقازيق فى 2.28 عصرا

قطار رقم مطور 386 يخرج من المنصورة فى 2.00 عصرا ويصل الزقازيق 4.15 مساء

-قطار رقم 336 مطور يخرج من المنصورة 4.00 عصرا ويصل الزقازيق 5.40 مساء

- قطار رقم 388 مطور يخرج من المنصورة 4.30 مساءا ويصل الزقازيق 6:44 مساء

قطار رقم مطور 392 يخرج من المنصورة فىالساعة 6.00 مساءا ويصل الزقازيق فى 8.06 مساء

قطار رقم 340 مميز يخرج من المصنورة 7.30 ويصل الزقازيق فى 9.08 مساء

قطار رقم 394 مطور يخرج من المنصورة فى الساعة الـ 9.30 ويصل مدينة الزقازيق فى الساعة 11.35 مساء

أسعار تذاكر القطار من المنصورة الزقازيق