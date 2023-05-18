الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد: تعديل وتركيب بعض القطارات على الوجه القبلى

السكة الحديد
السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، القيام بامتداد مسير وتعديل مواعيد وإيقاف تشغيل تركيب بعض القطارات على خط الوجه القبلى نظراً لأعمال فك ارتباط بلوكات سوهاج لتحديث وتطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / السد العالى، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 وبيانهم كالآتى:- 

- اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم امتداد مسير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة / نجع حمادى إلى محطة الأقصر بدلاً من انتهائه بمحطة نجع حمادي.

اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 يتم قيام قطار 975 إكسبريس تهوية ديناميكية من محطة الأقصر بدلاً من محطة نجع حمادي.

- يترتب على ما سبق تعديل جدول قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان طبقاً للجدول المرفق. 

- اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5  / 2023  تقرر امتداد مسير قطار 1006  / 1007  إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة / سوهاج والعكس إلى محطة نـجع حمادى بدلاً من انتهائه بمحطة سوهاج طبقاً للجداول المرفقة.

- اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023  يتم امتداد مسير قطارى 704 / 703 ركاب مغاغة / سوهاج والعكس لمحطة المنشأة بدلاً من انتهائه بمحطة سوهاج طبقاً للجدول المرفق. 

- كما يتم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 29 / 5 / 2023 إيقاف تشغيل قطارى 3500 / 3501 ثالثة مكيفة المنيا / سوهاج والعكس بشكل مؤقت والبديل قطارى 3006/3007 .

- اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31 / 5 / 2023  يتم إيقاف تشغيل قطار 970 مكيف القاهرة / سوهاج بشكل مؤقت على أن يتم وقوف قطار 990 بالمحطات (العياط – ببا – الفشن)، بالإضافة إلى جدوله الحالى كخدمة بديلة طبقاً للجدول المرفق مع زيادة تركيبه. 

- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 6 / 2023  يتم إيقاف تشغيل قطار 991 مكيف سوهاج / القاهرة  بشكل مؤقت على أن يتم وقوف قطار 971 بالمحطات ( المراغة – سمالوط – مطاى – بنى مزار ) بالإضافة إلى جدوله الحالى كخدمة بديلة مع زيادة تركيبه. 

- كما يتم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 29 / 5 / 2023  تتم زيادة تركيب قطار 990 مكيف القاهرة / سوهاج ليتكون من 3 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه  + 7 عربات ثانية مكيفة، واعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 2023  تتم زيادة تركيب قطار 971 مكيف القاهرة / سوهاج والعكس ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار 990 وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطارى 971 / 990.

- اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 29 / 5 / 2023 تتم زيادة تركيب قطار 986 مكيف القاهرة / الأقصر ليتكون من 4 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة  بوفيه  + 7 عربات ثانية مكيفة بنفس جدوله الحالي، واعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 2023 تتم زيادة تركيب قطار 987 مكيف الأقصر / القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 986 للأقصر بنفس جدوله الحالى، وذلك لاستيعاب ركاب قطارى 970 / 991 والذى تم إيقافهما بشكل مؤقت.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي فى إطار تعزيز عوامل الأمان وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، حيث تعمل الهيئة دائماً على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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