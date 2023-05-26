مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023

مواعيد قطارات مرسى مطروح 2023 وأسعارها من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

مواعيد قطارات مرسى مطروح 2023 من القاهرة

قطار رقم 939 مكيف

يتحرك هذا القطار 939 مكيف الساعة 5:45 صباحًا من القاهرة لمرسى مطروح طريق أبيس يصل مرسى مطروح الساعة 13.30 مساءا بعد أن يمر بمحطة محرم بك في تمام الساعة 8:50 صباحًا.

قطار رقم 773 مكيف نوم

يتحرك قطار 737 مكيف نوم الساعة 11:30 مساءً ويصل مدينة مرسى مطروح الساعة 6:35 صباحًا، بعد أن يمر بمحطة محرم بك في تمام الساعة 2:40 صباحًا.

قطارات مرسى مطروح من الإسكندرية 2023

قطار رقم 300

يتحرك هذا القطار الساعة 6.40 صباحًا من الإسكندرية ، يصل إلى مدينة مرسى مطروح في تمام الساعة 12:00 مساء.

قطار رقم 654

يتحرك هذا القطار الساعة 1:40 ظهرًا، ويقوم من مدينة الإسكندرية ليصل إلى مدينة مرسى مطروح في تمام الساعة 20:20 مساء.

قطارات مرسى مطروح إلى القاهرة

قطار رقم 943

يتحرك هذا القطار الساعة 3 وربع ظهرًا، مكيف، يقوم من مدينة مرسى مطروح ويصل لمدينة القاهرة في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

قطار رقم 755 مكيف نوم

يتحرك هذا القطار الساعة 10 مساءً مكيف نوم؛ ليصل لمدينة القاهرة في تمام الساعة 5.40 صباحًا.

تعرف على أسعار قطارات مطروح 2023

تختلف أسعار تذاكر قطارات مطروح حسب نوعية الدرجة :

سعر تذكرة قطارات مطروح الدرجة الأولى 2023

سعر التذكرة للدرجة الأولى مكيف 122.2 جنيه للكوامل، و83.2 جنيه للأنصاف.

سعر تذكرة قطارات مطروح الدرجة الثانية 2023

وسعر التذكرة الدرجة الثانية 75 جنيه للكوامل، و60 جنيه للأنصاف، وسعر التذكرة للقطارات المميزة 50 جنيه.

تعرف على وسائل حجز قطارات مطروح

أتاحت هيئة السكك الحديد عدة وسائل لحجز قطارت مطروح وهي كالتالي:

من خلال الذهاب لشبابيك حجز التذاكر بالمحطات وعددها 196 شباكًا مكيفًا و97 شباكًا مميزًا.

مكاتب الحجز:

من خلال مكاتب الحجز الخارجية وعددها 33 مكتبًا موزعة بالهيئات القضائية والنوادي والجامعات.

أبلكيشن الحجز

الحجز عن طريق أبليكشن الحجز المطروح على الموبايلات.

ماكينة صرف التذاكر

من خلال حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكر الذاتية TVM الموجودة بمحطات “القاهرة، بنها، سيدي جابر، الإسكندرية، الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، نادى 6 أكتوبر”.

الموقع الإلكتروني لسكك حديد مصر:

الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لهيئة السكة الحديد على شبكة الإنترنت.

ماكينات التذاكر المحمولة

الحجز بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات الموجودة مع الكمسارية داخل القطارات وعلى مداخل المحطات.