الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023

قطار
قطار

مواعيد قطارات مرسى مطروح  2023 وأسعارها من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها خلال  الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض  خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

مواعيد قطارات مرسى مطروح 2023 من القاهرة 

قطار رقم 939  مكيف 

يتحرك هذا القطار 939  مكيف  الساعة 5:45 صباحًا من القاهرة لمرسى مطروح طريق أبيس يصل مرسى مطروح الساعة 13.30 مساءا بعد أن يمر بمحطة محرم بك في تمام الساعة 8:50 صباحًا.

قطار رقم 773  مكيف نوم 

يتحرك قطار 737 مكيف نوم الساعة  11:30 مساءً  ويصل مدينة مرسى مطروح الساعة 6:35 صباحًا، بعد أن يمر بمحطة محرم بك في تمام الساعة 2:40 صباحًا. 

قطارات مرسى مطروح من الإسكندرية  2023

قطار رقم 300 

يتحرك هذا القطار الساعة 6.40 صباحًا من الإسكندرية ، يصل إلى مدينة مرسى مطروح في تمام الساعة 12:00 مساء.

قطار رقم 654

يتحرك هذا القطار الساعة 1:40 ظهرًا، ويقوم من مدينة الإسكندرية ليصل إلى مدينة مرسى مطروح في تمام الساعة 20:20 مساء.

قطارات مرسى مطروح إلى القاهرة 

قطار رقم 943 

يتحرك هذا القطار الساعة 3 وربع  ظهرًا، مكيف، يقوم من مدينة مرسى مطروح ويصل لمدينة القاهرة في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

قطار رقم 755 مكيف نوم 

يتحرك هذا القطار الساعة 10 مساءً مكيف نوم؛ ليصل لمدينة القاهرة في تمام الساعة 5.40 صباحًا.

تعرف على أسعار قطارات مطروح 2023

 

تختلف أسعار تذاكر قطارات مطروح حسب نوعية الدرجة :

سعر تذكرة قطارات مطروح  الدرجة الأولى 2023

سعر التذكرة للدرجة الأولى مكيف 122.2 جنيه للكوامل، و83.2 جنيه للأنصاف.

سعر تذكرة قطارات مطروح  الدرجة الثانية 2023

وسعر التذكرة الدرجة الثانية 75 جنيه للكوامل، و60 جنيه للأنصاف، وسعر التذكرة للقطارات المميزة 50 جنيه.

تعرف على وسائل حجز قطارات مطروح 

أتاحت هيئة السكك الحديد عدة وسائل لحجز قطارت مطروح وهي كالتالي:

من خلال الذهاب لشبابيك حجز التذاكر بالمحطات وعددها 196 شباكًا مكيفًا و97 شباكًا مميزًا.

مكاتب الحجز:

من خلال مكاتب الحجز الخارجية وعددها 33 مكتبًا موزعة بالهيئات القضائية والنوادي والجامعات.

مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023

أبلكيشن الحجز

الحجز عن طريق أبليكشن الحجز المطروح على الموبايلات.

 

ماكينة صرف التذاكر

من خلال حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكر الذاتية TVM الموجودة بمحطات “القاهرة، بنها، سيدي جابر، الإسكندرية، الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، نادى 6 أكتوبر”.

 

الموقع الإلكتروني لسكك حديد مصر:

 الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لهيئة السكة الحديد على شبكة الإنترنت.

 

ماكينات التذاكر المحمولة 

الحجز بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات الموجودة مع الكمسارية داخل القطارات وعلى مداخل المحطات.

اقرأ أيضاً

تعرف على موعد قطارات المنصورة الزقازيق وسعر تذكرة القطار

مواعيد قطارات مرسى مطروح 2023 من القاهرة وسائل حجز قطارات مطروح قطارات مرسى مطروح إلى القاهرة

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

الحزن يخيم على أهالي قرية سندبسط بالغربية عقب تشييع جثمان “شهيدة العلم”

محمد الباز: أحمد سعد مفروض يعتذر لنفسه

الباز لـ محمد فؤاد: يطلبونك فى الحفلات لأنك مصرى فلا تهدر ماء وجهك

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)