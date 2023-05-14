الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023

قطارات
قطارات

قطارات مرسى مطروح أحد أهم وسائل النقل التي يسعى المواطنون لاستقلالها خاصة في فترة الصيف حيث يبدأ موسم المصايف، ويفضل الكثيرين قضاء فترة الصيف في مدينة مرسى مطروح نظرًا لجمال المياه بها وجوها المعتدل طوال الصيف.

قطارات مرسى مطروح

وفي إطار سعى سكك حديد مصر لتوفير الراحة لركابها خصصت قطارات مرسى مطروح للانتقال السريع من القاهرة إلى هذه المدينة الساحلية في أكثر من موعد وبأسعار مختلفة تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد قطارات مرسى مطروح وأسعارها 2023.

مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة 

قطار الساعة 5:45 صباحًا رقم 939 مكيف من القاهرة لمرسي مطروح طريق أبيس يصل مرسي مطروح الساعة 13.30 مساءا بعد أن يمر بمحطة محرم بيك في تمام الساعة 8:50 صباحا.

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قطار 11:30 مساءً  رقم 773، مكيف نوم، يصل مدينة مرسي مطروح الساعة 6:35 صباحا، بعد أن يمر بمحطة محرم بيك في تمام الساعة 2:40 صباحا . 

قطارات مرسى مطروح من الإسكندرية  

قطار الساعة 6.40 صباحا من الاسكندرية رقم 300، يصل إلى مدينة مرسي مطروح في تمام الساعة 12:00 مساءا.

قطار الساعة 1:40 ظهرًا  رقم 654، يقوم من مدينة الإسكندرية في تمام ليصل إلى مدينة مرسي مطروح في تمام الساعة 20:20 مساءا.

قطارات مرسى مطروح إلى القاهرة 

قطار الساعة 3 وربع  ظهرًا رقم 943، مكيف، يقوم من مدينة مرسي مطروح ويصل لمدينة القاهرة في تمام الساعة 1:00 صباحا.

قطار الساعة 10 مساءً رقم 755 القطار مكيف نوم ، ليصل لمدينة القاهرة في تمام الساعة 5.40 صباحا.

أسعار قطارات مطروح

تختلف أسعار قطارات مرسى مطروح حسب نوع القطار، فسعر التذكرة للدرجة الأولى مكيف 122.2 جنيه للكوامل، و 83.2 جنيه للأنصاف.

وسعر التذكرة الدرجة الثانية 75 جنيه للكوامل، و 60 جنيه للأنصاف، وسعر التذكرة للقطارات المميزة 50 جنيه.

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