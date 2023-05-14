توقعات أسعار الذرة في بورصة السلع

يهتم مربي الدواجن والماشية بمتابعة أسعار الذرة يوميًا لانها مكون أساسي في صناعة الأعلاف والتي بدورها لها تأثير كبير على أسعار هذه المنتجات.

وبدأت مصر الشهر الماضي في طرح الذرة للتداول في بورصة السلع التي دشنتها مصر مؤخرًا، وذلك لمساعدة صغار المربين في توفير الذرة والسيطرة على سوق الاعلاف بعد ارتفاع اسعارها بأضعاف أسعارها.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي توقعات أسعار الذرة في مصر وسعرها في بورصة السلع الأمريكية .

سعر الذرة اليوم

الذرة الأوكراني 14500 جنيه.

الذرة الصربي 14500 جنيه.

الذرة الروماني 14500 جنيه.

الذرة البلغاري 14500 جنيه.

سعر الذرة البرازيلي 16700 جنيه دون حساب تكلفة النقل.

سعرالذرة الأرجنتيني 16700 جنيه.

بدأت مصر في طرح الذرة الصفراء للتداول في بورصة السلع في ابريل الماضي في محاولة لتوفير الذرة بأسعار جيدة للمربين، وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح ممارسات نادرة للذرة في وقت سابق من هذا العام في محاولة لمعالجة أزمة الأعلاف التي أضرت بصغار المنتجين ودفعت بعض المزارعين إلى إعدام الكتاكيت.

وكان على مصيلحى وزير التموين قد قال في تصريخات صحفية سابقة إنه سيتم طرح الذرة للمنتجين المحليين في البورصة.

توقعات أسعار الذرة

وجاء سعر الذرة في البورصة الامريكية خلال تعاملات نهاية الاسبوع لديهم مرتفعة، حيث زادت أسعار عقود الذرة، بنسبة 0.69% لتصعد إلى 586.25 سنت للبوشل، وزادت أسعار عقود الأرز الآجلة لتسجل 18.485 دولار للقنطار، بنسبة صعود 0.93%، فيما هبطت عقود بذرة الصويا تسليم يوليو 2023 بمقدار 1.10% لتسجل 1390 سنتًا للبوشل.

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