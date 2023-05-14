الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توقعات أسعار الذرة في بورصة السلع

الذرة
الذرة

يهتم مربي الدواجن والماشية بمتابعة أسعار الذرة يوميًا لانها مكون أساسي في صناعة الأعلاف والتي بدورها لها تأثير كبير على أسعار هذه المنتجات.

وبدأت مصر الشهر الماضي في طرح الذرة للتداول في بورصة السلع التي دشنتها مصر مؤخرًا، وذلك لمساعدة صغار المربين في توفير الذرة والسيطرة على سوق الاعلاف بعد ارتفاع اسعارها بأضعاف أسعارها.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي توقعات أسعار الذرة في مصر وسعرها في بورصة السلع الأمريكية .

سعر الذرة اليوم

الذرة الأوكراني  14500 جنيه.
الذرة الصربي  14500 جنيه.
الذرة الروماني  14500 جنيه.
الذرة البلغاري  14500 جنيه.
سعر الذرة البرازيلي  16700 جنيه دون حساب تكلفة النقل.
سعرالذرة الأرجنتيني  16700 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 14 مايو 2023 في بورصة الدواجن

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023

بدأت مصر في طرح الذرة الصفراء للتداول في بورصة السلع في ابريل الماضي في محاولة لتوفير الذرة بأسعار جيدة للمربين، وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح ممارسات نادرة للذرة في وقت سابق من هذا العام في محاولة لمعالجة أزمة الأعلاف التي أضرت بصغار المنتجين ودفعت بعض المزارعين إلى إعدام الكتاكيت.

وكان على مصيلحى وزير التموين قد قال في تصريخات صحفية سابقة إنه سيتم طرح الذرة للمنتجين المحليين في البورصة.

توقعات أسعار الذرة

وجاء سعر الذرة في البورصة الامريكية خلال تعاملات نهاية الاسبوع لديهم مرتفعة، حيث زادت أسعار عقود الذرة، بنسبة 0.69% لتصعد إلى 586.25 سنت للبوشل،  وزادت أسعار عقود الأرز الآجلة لتسجل 18.485 دولار للقنطار، بنسبة صعود 0.93%، فيما هبطت عقود بذرة الصويا تسليم يوليو 2023 بمقدار 1.10% لتسجل 1390 سنتًا للبوشل.

اقرأ أيضا 

إجراءات الحصول على سيارة طبية للمعاقين 

txt

البورصة المصرية تتيح أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني

الذرة وزير التموين سعر الذرة الأعلاف بورصة السلع

الأكثر قراءة

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

125 ألف و388 طالبا يؤدون امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية بالدقهلية

مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء فكريًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران الأربعاء

اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين لأعضاء النيابة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية