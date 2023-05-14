الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 14 مايو 2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت  استقرارًا اليوم الأحد 14 مايو 2023، ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم خلال التعاملات الصباحية.

تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم السبت 13-5-2023 في الشركات

أسعار الكتاكيت في البورصة الرئيسية والشركات اليوم الخميس

أسعار الكتكوت في الشركات اليوم الأحد 14 مايو 2023

بلغ سعر الكتكوت في مجموعة حسن الغريب 15 جنيها.

بلغ سعرالكتكوت في شركة أمات للدواجن 16جنيها.

بلغ سعرالكتكوت في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16جنيها.

بلغ سعرالكتكوت في شركة الكناني جروب 12.25جنيها.

بلغ سعرالكتكوت في شركة الكناني جروب 13.25جنيها.

بلغ سعرالكتكوت في شركة المنصورة للدواجن 11.90جنيها.

بلغ سعر كتكوت ساسو 10جنيهات.

بلغ سعرسمان أبيض بيور 5.5جنيهات.

بلغ سعرالكتكوت في شركة كتكوت سمان ( الأبيض ) 4 جنيهات.

بلغ سعرالكتكوت في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) 4 جنيهات.

بلغ سعرالكتكوت في شركة كتكوت بلدي 6.25 جنيها.

بلغ سعرالكتكوت في شركة كتكوت أبيض 12 جنيها.

بلغ سعرالكتكوت في شركة كايرو ثري اية للدواجن 16جنيها.

بلغ سعرالكتكوت في شركة الصلاح 14جنيها.

بلغ سعرالكتكوت في شركة مجموعة الوادي 15.25جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في بورصة الدواجن 14 مايو 2023

اسعار كتكوت أبيض عمر يوم تسجل مابين  10.00 جنيه إلي 11.00 جنيه .

اسعار كتكوت ساسوعمر يوم تسجل مابين 09.00 جنيه إلي 10.00 جنيه .

اسعار كتكوت بلدي حرعمر يوم تسجل مابين 07.50 جنيه إلي 08.00 جنيه.

اسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوم تسجل مابين  17.25 جنيه إلي18.50 جنيه

اسعار  كتكوت بط مسكوفي عمر يوم تسجل مابين  25.50 جنيه إلي26.75 جنيه 

اسعار كتكوت بط مولاردعمر يوم تسجل مابين  32.50 جنيه إلي 32.75 جنيه.

اسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم تسجل مابين 70.00 جنيه إلي 71.00 جنيه 

اسعار كتكوت رومي أسمر عمر يوم تسجل مابين 12.00 جنيه إلي13.00 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد الرومي برونزي 300 جرام 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه.

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