الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ومباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة 

- سيراميكا كليوباترا  X غزل المحلة: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- إيفرتون X مانشستر سيتي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

- برينتفورد X وست هام يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- أرسنال X برايتون: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- سيلتا فيجو X فالنسيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إلتشي X أتلتيكو مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- بلد الوليد X إشبيلية: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إسبانيول X برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

اليوم.. رجال سلة الأهلي يلتقي الاتحاد في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

- هيلاس فيرونا X تورينو: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- فيورنتينا X أودينيزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2           

- مونزا X نابولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1                 

- بولونيا X روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1                   

- يوفنتوس X كريمونيزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1                   

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

- شتوتجارت X باير ليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا 

- لايبزيج X فيردر بريمن: في الساعة السادسة والنصف مساءً 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

- كليرمون فوت 63 X ليون: في تمام الساعة الثانية ظهرًا 

- رين X تروا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا 

- ستاد بريست 29 X أوكسير: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- مونبلييه X لوريان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا 

- تولوز X نانت: في تمام الساعة الرابعة عصرًا 

- موناكو X ليل: في تمام الساعة السادسة مساءً

- مارسيليا X أنجيه: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الاتفاق X الشباب: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الدورى الانجليزى مانشستر سيتى ارسنال برشلونة

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