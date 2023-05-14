مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ومباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- سيراميكا كليوباترا X غزل المحلة: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- إيفرتون X مانشستر سيتي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

- برينتفورد X وست هام يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- أرسنال X برايتون: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- سيلتا فيجو X فالنسيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إلتشي X أتلتيكو مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- بلد الوليد X إشبيلية: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إسبانيول X برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- هيلاس فيرونا X تورينو: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- فيورنتينا X أودينيزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- مونزا X نابولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- بولونيا X روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- يوفنتوس X كريمونيزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- شتوتجارت X باير ليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- لايبزيج X فيردر بريمن: في الساعة السادسة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- كليرمون فوت 63 X ليون: في تمام الساعة الثانية ظهرًا

- رين X تروا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ستاد بريست 29 X أوكسير: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- مونبلييه X لوريان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- تولوز X نانت: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- موناكو X ليل: في تمام الساعة السادسة مساءً

- مارسيليا X أنجيه: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الاتفاق X الشباب: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1.