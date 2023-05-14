الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة لها في إطار البطولات المقامة في مختلف الدوريات على الصعيد المصري والسعودي والاوروبي.

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة
 

نعرض خلال التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة منافسات الساحرة المستديرة.
 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة 
الساعة 8 مساء
على أون تايم سبورتس
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق × الشباب 
الساعة 7 مساء
على SSC الرياضية السعودية
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون × مانشستر سيتي 
الساعة 4 عصرًا 
على bein sports connect

برينتفورد × وست هام يونايتد 
الساعة  4 عصرًا 
على bein sports connect

أرسنال × برايتون 
الساعة 6:30 مساءً
على bein sports connect

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو × فالنسيا 
الساعة  3 عصرًا 
على  bein sports connect

أتلتيكو مدريد × إلتشي
الساعة 5:15 مساءً
على  bein sports connect

بلد الوليد × إشبيلية 
الساعة  7:30 مساء
على  bein sports connect

إسبانيول × برشلونة 
الساعة 10 مساءً
على  bein sports connect 

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

كليرمون فوت 63 × ليون 
الساعة  2 ظهرًا 
على bein sports connect

رين × تروا 
الساعة 4 عصرًا 
على bein sports connect

ستاد بريست 29 × أوكسير 
الساعة 4 عصرًا 
على bein sports connect

مونبلييه × لوريان 
الساعة 4 عصرًا 
على bein sports connect

تولوز × نانت 
الساعة 4 عصرًا 
علي bein sports connect

موناكو × ليل 
الساعة 6 مساءً
على bein sports connect

مارسيليا × أنجيه 
الساعة 9:45 مساءً
على bein sports connect

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا × تورينو 
الساعة 1:30 ظهرًا 
على  AD sports

فيورنتينا × أودينيزي 
الساعة 4 عصرا 
على  AD sports

مونزا × نابولي 
الساعة 4 عصرًا 
على AD sports

بولونيا × روما 
الساعة 7 مساء
على AD sports

يوفنتوس × كريمونيزي
الساعة  9:45 مساءً
على AD sports

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت × باير ليفركوزون 
الساعة 4:30 مساءً
على bein sports connect

لايبزيج × فيردر بريمن 
الساعة 6:30 مساءً
على bein sports connect 

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ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى قبل مباريات الجولة 36

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مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

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