يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة لها في إطار البطولات المقامة في مختلف الدوريات على الصعيد المصري والسعودي والاوروبي.





مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة



نعرض خلال التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة منافسات الساحرة المستديرة.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة

الساعة 8 مساء

على أون تايم سبورتس



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق × الشباب

الساعة 7 مساء

على SSC الرياضية السعودية



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون × مانشستر سيتي

الساعة 4 عصرًا

على bein sports connect

برينتفورد × وست هام يونايتد

الساعة 4 عصرًا

على bein sports connect

أرسنال × برايتون

الساعة 6:30 مساءً

على bein sports connect





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو × فالنسيا

الساعة 3 عصرًا

على bein sports connect

أتلتيكو مدريد × إلتشي

الساعة 5:15 مساءً

على bein sports connect

بلد الوليد × إشبيلية

الساعة 7:30 مساء

على bein sports connect

إسبانيول × برشلونة

الساعة 10 مساءً

على bein sports connect

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

كليرمون فوت 63 × ليون

الساعة 2 ظهرًا

على bein sports connect

رين × تروا

الساعة 4 عصرًا

على bein sports connect

ستاد بريست 29 × أوكسير

الساعة 4 عصرًا

على bein sports connect

مونبلييه × لوريان

الساعة 4 عصرًا

على bein sports connect

تولوز × نانت

الساعة 4 عصرًا

علي bein sports connect

موناكو × ليل

الساعة 6 مساءً

على bein sports connect

مارسيليا × أنجيه

الساعة 9:45 مساءً

على bein sports connect





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا × تورينو

الساعة 1:30 ظهرًا

على AD sports

فيورنتينا × أودينيزي

الساعة 4 عصرا

على AD sports

مونزا × نابولي

الساعة 4 عصرًا

على AD sports

بولونيا × روما

الساعة 7 مساء

على AD sports

يوفنتوس × كريمونيزي

الساعة 9:45 مساءً

على AD sports





مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت × باير ليفركوزون

الساعة 4:30 مساءً

على bein sports connect

لايبزيج × فيردر بريمن

الساعة 6:30 مساءً

على bein sports connect