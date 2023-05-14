مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة
يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة لها في إطار البطولات المقامة في مختلف الدوريات على الصعيد المصري والسعودي والاوروبي.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة
نعرض خلال التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة منافسات الساحرة المستديرة.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة
الساعة 8 مساء
على أون تايم سبورتس
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق × الشباب
الساعة 7 مساء
على SSC الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون × مانشستر سيتي
الساعة 4 عصرًا
على bein sports connect
برينتفورد × وست هام يونايتد
الساعة 4 عصرًا
على bein sports connect
أرسنال × برايتون
الساعة 6:30 مساءً
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو × فالنسيا
الساعة 3 عصرًا
على bein sports connect
أتلتيكو مدريد × إلتشي
الساعة 5:15 مساءً
على bein sports connect
بلد الوليد × إشبيلية
الساعة 7:30 مساء
على bein sports connect
إسبانيول × برشلونة
الساعة 10 مساءً
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
كليرمون فوت 63 × ليون
الساعة 2 ظهرًا
على bein sports connect
رين × تروا
الساعة 4 عصرًا
على bein sports connect
ستاد بريست 29 × أوكسير
الساعة 4 عصرًا
على bein sports connect
مونبلييه × لوريان
الساعة 4 عصرًا
على bein sports connect
تولوز × نانت
الساعة 4 عصرًا
علي bein sports connect
موناكو × ليل
الساعة 6 مساءً
على bein sports connect
مارسيليا × أنجيه
الساعة 9:45 مساءً
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا × تورينو
الساعة 1:30 ظهرًا
على AD sports
فيورنتينا × أودينيزي
الساعة 4 عصرا
على AD sports
مونزا × نابولي
الساعة 4 عصرًا
على AD sports
بولونيا × روما
الساعة 7 مساء
على AD sports
يوفنتوس × كريمونيزي
الساعة 9:45 مساءً
على AD sports
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
شتوتجارت × باير ليفركوزون
الساعة 4:30 مساءً
على bein sports connect
لايبزيج × فيردر بريمن
الساعة 6:30 مساءً
على bein sports connect