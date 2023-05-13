السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاهلى
موعد مباراة الاهلى والترجى

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة، هو ما تبحث عنه جماهير القلعة الحمراء، في ظل اقتراب المارد الأحمر من التأهل رسميًا للدور النهائي بالبطولة.

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد “رادس” في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، حملت توقيع الجنوب إفريقي بيرسى تاو “هدفين”، ومحمود عبدالمنعم كهربا هدفًا.

وفي حال نجاح الأهلي في الصعود للمباراة النهائية، سيكون الصعود الرابع على التوالي للمارد الأحمر، بعدما نجح في التأهل للنهائي أعوام 2020، وفاز باللقب، و2021 وحقق اللقب، و2022، وخسر في النهائي أمام الوداد المغربي، ليعادل الأهلي بذلك إنجازه الذي حققه مطلع المئوية الجديدة على يد البرتغالي مانويل جوزيه، عندما تأهل للنهائي أعوام 2005 وحقق اللقب يومها، و2006 وفاز باللقب، و2007 وخسر اللقب أمام النجم الساحلى التونسي، ثم في 2008 ويومها فاز باللقب.

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في العاشرة من مساء يوم الجمعة القادم 19ـ5ـ2023، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة الأياب بالدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للتأهل لنهائي البطولة تحقيق الفوز أو التعادل أو الخساراة بفارق أقل من ثلاثة أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبوت مباراة الأهلي والترجي التونسي على الهواء مباشرًا كون القناة القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة عبر التردد الأرضي.

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ويصعد الفائز بمجموع مباراتي الأهلي والترجي، لمواجهة الفائز من صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في النهائي والذي يقام بطريقة الذهاب والإياب، يومي 4 و11 يونيو القادم.

موعد مباراة صن داونز والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما تقام مباراة الإياب في تمام الرابعة عصر السبت القادم 20ـ5ـ2023، على ستاد لوفتوس فيرسفيلد فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

موعد مباراة الاهلي والترجي إياب نصف نهائى دورى الابطال القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراة الأهلي والترجي التونسي موعد مباراة صن داونز والوداد المغربى

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