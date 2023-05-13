السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة عقب ثلاثية الترجى التونسى

الأهلي
الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وذلك بعد العودة من تونس لخوض لقاء الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر لخوض التدريبات الجماعية بداية من يوم الإثنين، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي.

وطلب المدير الفني تجهيز برنامج استشفائي، وذلك من أجل تجهيز الفريق الأحمر للقاء الإياب أمام الترجي التونسي مع تجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة لمنح البعض راحة في ظل ضغط المباريات الأخيرة.

ومن المقرر أن يدرس كولر مباراة الترجي للوقوف على بعض النقاط لعلاجها قبل لقاء الإياب، خاصة أنه أكد عقب اللقاء: رغم الفوز بثلاثية نظيفة علي بطل تونس لم أكن سعيدًا في النصف ساعة منذ الدقيقة 15 وحتى نهاية الشوط الأول.. لقد تراجع مستوانا حينها وهذا قد يكون نتيجة نقص الخبرات لدى اللاعبين.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى مطار القاهرة بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف منذ إقلاعها من مطار قرطاج.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، قد عبّر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال إن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد الفوز على الترجي بثلاثية، أكدت أن الفريق صاحب شخصية كبيرة، ومنحت ثقة للجميع ودوافع كبيرة لبلوغ المباراة النهائية.

وأشار إلى أن مباراة العودة في القاهرة سوف يخوضها الفريق بجدية كبيرة، خاصة أن الترجي سوف يلجأ إلى الهجوم لتعويض خسارته بثلاثية على ملعبه، وهو ما يدركه الجميع داخل الفريق.

وشدد الشحات على أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف، وسوف يستعد الجميع بالشكل المناسب، متمنيًا أن ينجح الأهلي في استعادة اللقب الإفريقي من جديد.

الاهلى كولر الترجي ذهاب نصف نهائى دورى الابطال محمد الدماطي

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