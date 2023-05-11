الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

ليفربول
ليفربول

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي فريق ليفربول والنجم المصري محمد صلاح، عن مواعيد مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، حيث يتبقى للريدز ثلاثة مباريات يحاول من خلالهم الوصول للمراكز المؤهلة للمربع الذهبي الخاص بالتأهل ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية باقي مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والتي ينافس بها النجم المصري محمد صلاح والذي تمكن من قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020 للمرة الأولى في تاريخ الريدز منذ 1990.

وفي الموسم الماضي، خسر الريدز لقب البريميرليج بفارق نقطة وحيدة لحساب مانشستر سيتي.

نجح ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي 19 مرة وهو صاحب المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد بلقب وحيد.

 ولكن توج الريدز بثمانية عشر لقبا في النظام القديم ومرة واحدة بنظام البريميرليج الحالي، كانت في موسم 2019-2020. 

"ذا أثلتيك": محمد صلاح نموذج لشباب ليفربول

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي

 

- يوم الإثنين 15 مايو 2023: ليفربول وليستر سيتي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر

- يوم السبت 20 مايو2023: ليفربول وأستون فيلا الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر

- يوم الأحد 28 مايو 2023: ليفربول وساوثهامبتون الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر


موقف ليفربول وليستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي قبل المباراة المقبلة

يحتل ليفربول المركز الخامس في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة حصدها من 35 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين يحتل ليستر سيتي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 30 نقطة حصدها من 35 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 21 مباراة.

ليفربول محمد صلاح مواعيد مباريات ليفربول الدورى الانجليزى مواعيد مباريات ليفربول المتبقية مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

جراج الزمالك.. مشروع ضخم لحل أزمة التكدس المروري في الحي الهادئ

كرة اليد.. الزمالك يهزم ريد ستار الإيفوارى فى كأس الكئوس الإفريقية رجال

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

الأولى من نوعها.. افتتاح عيادة “المرأة الآمنة” بمستشفى جامعة قناة السويس

"الشريف أهو".. هتافات مؤيدة لمرتضى منصور فى مؤتمره الصحفى بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة