مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي فريق ليفربول والنجم المصري محمد صلاح، عن مواعيد مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، حيث يتبقى للريدز ثلاثة مباريات يحاول من خلالهم الوصول للمراكز المؤهلة للمربع الذهبي الخاص بالتأهل ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية باقي مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والتي ينافس بها النجم المصري محمد صلاح والذي تمكن من قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020 للمرة الأولى في تاريخ الريدز منذ 1990.

وفي الموسم الماضي، خسر الريدز لقب البريميرليج بفارق نقطة وحيدة لحساب مانشستر سيتي.

نجح ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي 19 مرة وهو صاحب المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد بلقب وحيد.

ولكن توج الريدز بثمانية عشر لقبا في النظام القديم ومرة واحدة بنظام البريميرليج الحالي، كانت في موسم 2019-2020.

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي

- يوم الإثنين 15 مايو 2023: ليفربول وليستر سيتي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر

- يوم السبت 20 مايو2023: ليفربول وأستون فيلا الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر

- يوم الأحد 28 مايو 2023: ليفربول وساوثهامبتون الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر



موقف ليفربول وليستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي قبل المباراة المقبلة

يحتل ليفربول المركز الخامس في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة حصدها من 35 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين يحتل ليستر سيتي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 30 نقطة حصدها من 35 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 21 مباراة.