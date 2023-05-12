الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى قبل مباريات الجولة 36

بالتزامن مع انتهاء موسم البريميرليج، تستمر عمليات البحث عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتبقي ثلاثة جولات على انتهاء هذا الموسم، حيث يشهد هذا الموسم انطلاقة صاروخية فى تسجيل الأهداف من جانب النرويجي إيرلانج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 35 هدفا وبفارق 9 أهداف عن أقرب المنافسين له.

بينما يأتي النجم المصري محمد صلاح فى المركز الرابع برصيد 19 هدفا، ونستعرض لكم فى السطور التالية جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتفاصيل.

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وشهد الجولة 35 من البريميرليج غياب النجم النرويجي، إيرلينج هالاند، عن التهديف، حيث لم يسجل في مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد.

بينما أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف فوز ليفربول ضد برينتفورد في الجولة نفسها، وسجل هاري كين هدف فوز توتنهام أمام كريستال بالاس.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 36

  1. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 35 هدفًا.
  2. هاري كين، توتنهام، 26 هدفًا.
  3. إيفان توني، برينتفورد، 20 هدفًا.
  4. محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.
  5. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.
  6. مارتن أوديجارد، آرسنال، 15 هدفًا.
  7. جابريل مارتينيلي، آرسنال، 15 هدفًا.
  8. كالوم ويلسون، نيوكاسل، 15 هدفًا.
  9. أولي واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.
  10. بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

وتنطلق الجولة 36 من الدوري الإنجليزي غدًا السبت، حيث يلعب ليدز ضد نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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