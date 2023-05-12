يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي لعبة فانتازي البريميرليج عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 36، وتشهد المباريات منافسة قوية بين الفرق بالتزامن مع اقتراب نهاية الموسم حيث تتنافس فرق الدوري الإنجليزي على المراكز الخاصة بالتأهل لدوري الأبطال بين ليفربول وماشنستر يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام.

وتشتعل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وآرسنال، أما المنافسة على النجاة من الهبوط تحتدم بين ليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون وساوثهامبتون.

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ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعها من الفوز في 26 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهما.

ويتواجد فريق آرسنال في وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، حصدها من الفوز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسارة 4 مواجهات.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 36

مباريات يوم السبت 13 مايو 2023

ليدز ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت 13/5 الساعة 2:30م.

ساوثهامبتون ضد فولهام يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

تشيلسي ضد نوتينغهام فوريست يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

أستون فيلا ضد توتنهام يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

كريستال بالاس ضد بورنموث يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

مواعيد مباريات يوم الأحد 14 مايو 2023

إيفرتون ضد مان سيتي يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.

برينتفورد ضد وست هام يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.

أرسنال ضد برايتون يوم الأحد 14/5 الساعة 6:30م.

مواعيد مباريات يوم الإثنين 15 مايو