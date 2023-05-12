الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 36

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي لعبة فانتازي البريميرليج عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 36، وتشهد المباريات منافسة قوية بين الفرق بالتزامن مع اقتراب نهاية الموسم حيث تتنافس فرق الدوري الإنجليزي على المراكز الخاصة بالتأهل لدوري الأبطال بين ليفربول وماشنستر يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام.

وتشتعل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وآرسنال، أما المنافسة على النجاة من الهبوط تحتدم بين ليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون وساوثهامبتون.

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ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعها من الفوز في 26 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهما.

ويتواجد فريق آرسنال في وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، حصدها من الفوز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسارة 4 مواجهات.

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 36

مباريات يوم السبت 13 مايو 2023

  • ليدز ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت 13/5 الساعة 2:30م.
  • ساوثهامبتون ضد فولهام يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.
  • تشيلسي ضد نوتينغهام فوريست يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.
  • أستون فيلا ضد توتنهام يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.
  • مان يونايتد ضد وولفرهامبتون يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.
  • كريستال بالاس ضد بورنموث يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

مواعيد مباريات يوم الأحد 14 مايو 2023

  • إيفرتون ضد مان سيتي يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.
  • برينتفورد ضد وست هام يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.
  • أرسنال ضد برايتون يوم الأحد 14/5 الساعة 6:30م.

مواعيد مباريات يوم الإثنين 15 مايو

  • ليستر سيتي ضد ليفربول يوم الاثنين 15/5 الساعة 10:00م.
مباريات مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 36 ليفربول مانشستر سيتى ارسنال الدورى الانجليزى

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