الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 36

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

تستمر عمليات البحث فى محرك “جوجل” عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة 36، إذ تبقي ثلاثة جولات فقط على انتهاء الموسم وتحتدم المنافسة على حجز المقاعد الأربعة الأولى فى ترتيب البريميرليج بين الأندية وكذلك الصراع على حسم اللقب بين مانشستر سيتي وآرسنال.

ويحتل السيتي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعها من الفوز في 26 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهما.

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

بينما يتواجد آرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، حصدها من الفوز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسارة 4 مواجهات.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 36

مركزفريقلفتخلهضده+/-نقط
1مانشستر سيتي3426448931+5882
2أرسنال3525648339+4481
3نيوكاسل34181156129+3265
4مانشستر يونايتد3419694941+863
5ليفربول3518896742+2562
6توتنهام35176126457+757
7برايتون33167106345+1855
8أستون فيلا35166134643+354
9برينتفورد35121495245+750
10فولهام35146155049+148
11تشيلسي34119143439-542
12كريستال بالاس351010153546-1140
13ولفرهامبتون35117173050-2040
14بورنموث35116183767-3039
15وست هام35107183850-1237
16نوتنجهام فورست3589183465-3133
17إيفرتون35711173253-2132
18ليستر سيتي3586214964-1530
19ليدز يونايتد3579194469-2530
20ساوثهامبتون3566233164-3324
الدورى الانجليزى الجولة 36 ترتيب الدورى الانجليزى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتى ارسنال ليفربول

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