تستمر عمليات البحث فى محرك “جوجل” عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة 36، إذ تبقي ثلاثة جولات فقط على انتهاء الموسم وتحتدم المنافسة على حجز المقاعد الأربعة الأولى فى ترتيب البريميرليج بين الأندية وكذلك الصراع على حسم اللقب بين مانشستر سيتي وآرسنال.

ويحتل السيتي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعها من الفوز في 26 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهما.

بينما يتواجد آرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، حصدها من الفوز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسارة 4 مواجهات.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 36