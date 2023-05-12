قبل مباراة الأهلي.. نصائح ذهبية لإجبار زوجك على مشاهدة المباراة بالمنزل

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي، والتي من المقرر لها مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة، باستاد رادس ضمن منافسات ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

يسعى النادي الأهلي لتحقيق البطولة الحادية عشر في تاريخه، حيث واجه بعض التعثرات بمشوار البطولة، ولكن بعزيمة اللاعبين استطاعوا أن يتفوقوا ويصلوا لهذا الدور الحاسم من البطولة.

وبعيدًا عن مجريات اللقاء الحاسم، يلجأ الكثير من الرجال خاصة الأزواج للذهاب إلى المقاهي لمشاهدة المباريات، بسبب عدم إذاعتها على القنوات المفتوحة، أو الاستمتاع بـ "جو المقاهي والأصحاب" الأمر الذي يتسبب في إزعاج الكثير من الزوجات.

في السطور التالية نقدم عدد من المشروبات والتسالي الخاصة بـ "جو المباريات"، لإجبار شريك الحياة على المشاهدة في المنزل.

ـ "مكسرات وتسالي"

من المقبلات الأساسية والتي تضيف نوع من البهجة خلال مشاهدة المباريات، هي التسالي والمكسرات، والتي تساهم في تقليل التوتر والقلق خلال مشاهدة المباريات الحاسمة.

ووفقًا لما ذكره موقع "هليث لاين" الطبي، فالمكسرات من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي، بالإضافة إلى تقليل نسبة الكولسترول بالدم.

ـ "عصائر فريش"

ارتفعت درجة حرارة الجو، الأمر الذي يجعل الطلب على العصائر الطازجة والمثلجة من الأمور الهامة، للحفاظ على الترطيب اللازم للجسم، ويمكن أن تستعين بها ربات البيوت لإجبار الزوج على مشاهدة المباراة في المنزل.

ـ "مشروبات ساخنة"

من الأسباب التي تدفع الكثير من الرجال لمشاهدة المباريات على المقاهي، هي المشروبات الساخنة المتنوعة، لذا يمكنك تقديم عدد من المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة والسحلب، خلال مشاهدة المباراة في المنزل.

ـ "تجنب الأسئلة الكثيرة"

من الأمور التي لا يحبها الرجال من زوجاتهم خلال مشاهدة المباراة في المنزل، هي طرح الأسئلة الكثيرة عن اللعبة، حيث أن ذلك التصرف يتسبب في خروج الرجل عن تركيزه عند مشاهدة المباراة.