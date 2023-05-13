السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. رجال سلة الأهلي يلتقي الاتحاد في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر

جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي والاتحاد

سيكون الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، على موعد مع مواجهة هامة مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الشباب والرياضة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.
ويسعى أوجستي بوش المدير الفني لقيادة اللاعبين نحو تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.

وحقق فريق رجال سلة الأهلي الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62.

وكان الفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادي الأهلي، خسر أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء الثاني بين الفريقين بسلسلة نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وجاءت قوية وشهدت ندية كبيرة، قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 80-62.

وكان رجال سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 69-62. 

وكان أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، قال إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام  فيروفيارو الموزمبيقي في مستهل مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية للأندية «bal»، مؤكدًا أنه منافس مميز، ولكن خبرات «رجال سلة الأهلي» حسمت المباراة.

أضاف أوجستي: استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل عدد كبير من النقاط، حتى حصلنا على المطلوب بتحقيق الفوز في أولى المباريات في بطولة BAL، وهذا أمر جيد.

واستكمل: سوف نغلق صفحة مباراة اليوم سريعًا، وهناك برنامج استشفائي للاعبين المشاركين في المباراة، من أجل تجهيز الجميع والإعداد للمباراة القادمة في البطولة.

واختتم أوجستي تصريحاته: أشكر الجماهير التي تواجدت لمؤازرة الفريق في المباراة ، ونأمل في الحضور المستمر في المباريات القادمة في البطولة من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

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