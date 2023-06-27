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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فضل صيام يوم عرفة.. في سطور

صيام عرفات
صيام عرفات

فضل صيام يوم عرفة من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى فضل صيام يوم عرفة..

فضل صيام يوم عرفة 

وردت العديد من الأحاديث النبوية التي صدرت عن سيدنا رسول الله  تتحدث عن فضل صيام يوم عرفة فقط للحاج حيث يكره صيامه لغير الحاج نظرا للمشقة.

ويأتى يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذو الحجة وصيامه سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله حيث ورد في السيرة النبوية ما يؤكد ذلك ومنها.

-ما رواه أبو داود عن إحدى زوجات سيدنا  النبى ومنها : «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ».

أمين البحوث الإسلامية: يوم عرفة هو الركن الأعظم في الحج والدعاء فيه مستجاب

-وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ».

- روى عن  أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، كما أن يوم عرفة من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

حكم صيام يوم عرفة 

ووفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية  فإنه يجوز صيام يوم عرفة منفردًا، حيث قالت إنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ وورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله.

وروى مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

فضل صيام يوم عرفة فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج حكم صيام يوم عرفة روى النسائي ع ن ح ف ص ة رضي الله دار الافتاء المصرية

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