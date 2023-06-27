ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين البحوث الإسلامية: يوم عرفة هو الركن الأعظم في الحج والدعاء فيه مستجاب

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن يوم عرفة من أعظم الأيام التي فضلها الله تعالى فهو يوم يباهي فيه ربنا الملائكة بأهل عرفات فيقول تعالى «انظروا إلى عبادي أَتَوْنِى شعثا غَبرًا»، وقال صلى الله عليه وسلم (مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ).

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن جميع المسلمين بكافة أنحاء الأرض ينتظرون هذا اليوم العظيم لينتفعوا بعفو ربهم ومغفرته، فهذا اليوم الذي يوافق التاسع من ذي الحجة، يوم عظيم الشأن وله منزلة رفيعة عند الله تعالى، مشيرًا إلى أنه الركن الأعظم في مناسك الحج، والدعاء فيه مستجاب.
ونوه بأنه من أفضال هذا اليوم ماذكره النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حينما قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». 
وأشار إلى أن المسلم الفطن يسعى لاستغلال هذا اليوم ويخطط للإفادة منه بتجديد التوبة والتسامح مع النفس والغير والإلحاح في الدعاء وكثرة الذكر والتسبيح..مؤكدا أن يوم عرفة هو يوم مغفرة ورحمة للذنوب وعتق من النار، ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (ما من يومٍ أكثرُ من أن يعتِقَ اللهُ فيه عبيدًا من النَّارِ من يومِ عرفةَ، وأنه لَيدنو، ثم يباهي بهم الملائكةَ، فيقول اشهَدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم).
ولفت إلى أن يوم عرفة هو اليوم الذي أتم الله تعالى فيه الدين، قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)، حيث نزلت تلك الآية على النبي - صلّى الله عليه وسلّم - يوم الجمعة، وهو واقف بعرفة.

أمين البحوث الإسلامية لـ أ ش أ يوم عرفة هو يوم العفو الأعظم يوم العفو الأعظم أمين البحوث الإسلامية الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية الدكتور العفو الأعظم امين

الأكثر قراءة

صحف القاهرة تبرز دعم الرئيس السيسي نداء ماكرون حول "التمويل الجديد"

لبيك اللهم لبيك.. تلبية يرددها أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات الطاهر

بدر عبدالعاطي: انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2023

آخرهن دوقة يورك.. مشاهير العالم يشجعن على الكشف المبكر بعد التعافي من "سرطان الثدي"

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

الفائز بتوقيع جوارديولا في معبد إدفو يكشف تفاصيل "لقاء العمر" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟