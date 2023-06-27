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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

توقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2023 وكافة المحافظات

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

زاد البحث عن توقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2023 حيث يتجمع الصغار والكبار في المساجد استعدادا لأداء الصلاة و تكبيرات العيد ، وذلك مع الساعات الأولى من وقفة عرفة حيث يجتمع حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لتلبية نداء الرحمن رغبة في المغفرة والرحمة والعتق من النار وطمعا في رضا الله سبحانه وتعالى.


توقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2023

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك في محافظة الشرقية في المساجد والساحات المخصصة للصلاة قبل موعد الصلاة بفترة وجيزة حيث تقام الصلاة في تمام الساعة 6:02 صباحا وفق توقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2023  حيث أعلنت وزارة الأوقاف المصرية اعتماد نحو 5688 ساحة ومسجد لإقامة الصلاة في محافظة الشرقية موزعين على المساجد الكبرى والساحات الشعبية ومراكز الشباب.

ويحرص الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض على أداء صلاة العيد في المساجد الكبرى والساحات المخصصة للصلاة حيث تعلو أصوات تكبيرات العيد في كل الأرجاء للاحتفال بعيد الأضحى المبارك واستعداد لأداء الصلاة وسمع خطبة العيد لينطلقوا للذبح وتوزيع الأضاحي على الفقراء والمساكين.

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 مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

حددت وزارة الأوقاف المصرية مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في كافة محافظات الجمهورية حيث جاءت كما يلي:-

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:42 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:42 صباحا.

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خطبة عيد الأضحى 2023 لـ الأوقاف بعنوان "الابن البار إسماعيل عليه السلام"

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كروت معايدة عيد الأضحى ورسائل تهنئه للأقارب

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة المنوفية في تمام الساعة 6:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة كفرالشيخ في تمام الساعة 6:20 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة الغربية في تمام الساعة 6:20 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة الشرقية في تمام الساعة 6:19 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة الفيوم في تمام الساعة 6:24 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023/1444 في محافظة قنا في تمام الساعة 6:24 صباحا.

 

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