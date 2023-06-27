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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| يوم عرفة وحجاج بيت الله الحرام يتصدرون الترند.. وصلاة عيد الأضحى الأعلى بحثًا

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ونقدم لكم أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند":

لماذا دعاء يوم عرفة مستجاب.. وما هي أدعية يوم عرفات؟

يشهد المسلمون اليوم الثلاثاء يوم عرفة، وهو من أعظم أيام الدنيا، ويتمثل في وقوف الحجاج في مشعر عرفات لأداء ركن الحج، ويعرف عن يوم عرفة أنه لكل شخص دعوة مستجابة خلال يوم عرفة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رئيس بعثة الجمعيات: الحجاج بخير فى مشعر عرفات وجاهزون للنفرة إلى مزدلفة

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن جميع الحجاج بخير ويمارسون شعائرهم، كما تمت مراجعة كل الخدمات المقدمة لهم والتأكد من جودتها، مثل الوجبات الجافة والساخنة والمشروبات والمرطبات والتكييفات، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدًا مراجعته جاهزية البعثة لنفرة حجاج الجمعيات إلى مزدلفة ثم منى لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ضوابط صلاة عيد الأضحى فى الساحات

غدًا يؤدي الملايين من المسلمين في العالم كله وفي مصر خاصة صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات الكبرى والمساجد، التي خصصتها وزارة الأوقاف، لأداء الشعيرة التي يستمعون خلالها إلى قصة سيدنا إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل عليهما السلام، حيث كثّف الملايين من المسلمين البحث في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل" عن أماكن الساحات والمساجد التي ستقام فيها الصلاة، إضافة إلى ضوابط صلاة عيد الأضحى في الساحات لعدم الوقوع في المحظورات لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم على نايل سات 2023

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم على نايل سات من ضمن الموضوعات التي تصدرت ترند البحث عبر موقع "جوجل" من قبل الكثير، ويبحث المسلمون من كل مكان عبر مواقع الإنترنت على تردد قناة السعودية للقرآن الكريم على نايل سات، قبل موعد عيد الأضحى المبارك 2023 لسماع تكبيرات العيد عبر قناة السعودية للقرآن الكريم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

لو فاتك الترند السياسية والفنية أدعية يوم عرفات الحجاج وزيرة التضامن الاجتماعي تجهيز 200 ساحة صلاة عيد الأضحى تردد قناة السعودية

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