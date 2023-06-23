تردد قناة السعودية للقرآن الكريم على نايل سات 2023

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم على نايل سات من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث عبر موقع “جوجل” من قبل الكثير.

ويبحث المسلمين من كل مكان عبر مواقع الإنترنت على تردد قناة السعودية للقران الكريم على نايل سات، قبل موعد عيد الأضحى المبارك 2023 لسماع تكبيرات العيد عبر قناة السعودية للقران الكريم، ويرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل تردد قناة السعودية للقران الكريم على نايل سات وعبر عربسات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

تكبيرات العيد

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

تردد قناة السعودية للقران الكريم على نايل سات

وآخر تردد قناة السعودية مباشر نايل سات من مكة المكرمة على القمر الصناعي نايل سات هو:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

تردد قناة القران الكريم السعودية عربسات

وأعلن موقع القناة تردد قناة القران الكريم السعودية عربسات وهو:

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

موعد اجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس الوزراء، قرارًا بأن ستكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 من يونيو 2023، وإلى يوم الإثنين الموافق 3 من يوليو 2023 إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر، للعاملين في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، وكافة الهيئات العامة، وجميع وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وفي شركات قطاع الأعمال العام، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات طبقًا للمواعيد المقررة من خلال السلطة المختصة، وذلك يكون بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.