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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تهاني عيد الأضحى 2023 ورسائل المعايدة

تهاني عيد الأضحى
تهاني عيد الأضحى 2023

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن تهاني عيد الأضحى 2023 ورسائل المعايدة لتهنئة أقاربهم وذويهم وأصدقائهم في تلك الأيام قبل حلول العيد، فتلك التهاني تدخل السرور على قلوب الأشخاص وتزيد من الترابط والمحبة بينهم وإليكم باقة من تهاني عيد الأضحى 2023.

تهاني عيد الأضحى 2023

كل عام وانتم بخير أصدقائي الأعزاء وأتمنى أن أكرر  لكم تلك التهنئه العام المقبل ونحن جميعا على صعيد عرفات.

أهنئ بالقرب منك، وأسعد بك ولا يكتمل العيد إلا بوجودك وكل عام وانت إلى الله اقرب.

الأصدقاء في القلب دائما نتذكرهم بالفرح والسرور وفي الأعياد يزداد ترابطا وودا.

رسائل تهاني عيد الأضحى 2023

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ورزقنا الله واياكم حج بيته الحرام وأن يعيد الله علينا تلك الأيام المباركات اياما عديده وازمنه مديده.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى وحبك في قلبي له صدى.

في هذا اليوم المبارك يوم عرفة أهدي أهلي عطر الورد وألوانه وأرسل لكم باقة ورد أنتم عنوانه أهنئكم بعيد الأضحى وأيامه كل عام وأنتم جميعًا بخير.

الفرح بكم مقرون والقلب بقربكم ممنون عسى الله أن لايفرقنا مهما طالت السنون.

زوجتي الغالية كل عام وانتي معي وفي معيتي واتمنى من الله أن يجمعنا دائما في الأعياد والافراح وأن لايعكر صفو أيامنا بأي أمر غير مقبول.

العيد جة بالفرح والسرور أهديكم باقة من الزهور معقودة فيها الحب والتقدير 

يا أحبابنا الغاليين نتمنى نشوفكم للكعبة حاجين وندعو الله لكم تكونوا بالعيد فرحانين متهنيين. 

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رسائل تهاني عيد الأضحى 2023 للازواج 

مهما بلغت الأماني عنان السماء لا ابغي سوى أن نبقى معا وسويا واجمعنا الفرح دائما والاعياد والمناسبات السعيده.

زوجي و حبيب قلبي كل عام وكل عيد أضحى وأنت قطعة من غيم السماء ما يشبهك أحد، وكل عام وأنت الشخص الوحيد الذي أشعر معه بالسعادة كل عام وانت معي وما نفترق عن بعض.

العيد ميبقاش عيد الا واحنا مع بعض، كل عام وزوجتي العزيزة في قلبي ومصدر فرحي.

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