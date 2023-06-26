ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موضوع خطبة عيد الأضحى 2023.. وموعد صلاة العيد في المحافظات

عيد الأضحى
عيد الأضحى

خطبة عيد الأضحى 2023 من أكثر الأمور التي تلقى حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محركات البحث العالمية قبيل ساعات فقط من وقفة عافات حيث نشرت بالفعل وزارة الأوقاف المصرية الخطبة الموحدة عبر موقعها الإلكتروني والتي سيهتدي بها الأئمة والخطباء على المنابر خلال صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة محافظات الجمهورية.

خطبة عيد الأضحى 2023

ويستطيع الملايين من المسلمين متابعة خطبة عيد الأضحى 2023 من خلال موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني تحت عنوان (الانقياد والاستجابة لأوامر الله عز وجل من خلال قصة الذبيح) ومشاعر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليه السلام حيث تقام صلاة العيد والخطبة في المساجد والساحات الكبرى بكافة محافظات الجمهورية في أول أيام العيد عقب ارتفاع الشمس قدر رمح وزوال حمرتها.

يذكر أنه وفقا لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 و العاشرة من ذي الحجة 1444 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

txt

بين الأكشن والكوميديا.. كيف تظهر بطلات أفلام عيد الأضحى؟

txt

موعد بداية إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023 وعدد أيامها

موعد صلاة عيد الأضحى 1444 هـ

أعلنت وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى 1444 هـ في كافة محافظات الجمهورية حيث جاءت كما يلي :-

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة الساعة 6:21 صباحا.

  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة الساعة 6:22 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية الساعة 6:24 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد الساعة 6:14 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس الساعة 6:16 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة البحيرة الساعة 6:22 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الغربية الساعة 6:20 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الشرقية الساعة 6:18 صباحا.
txt

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد

txt

أحدث عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023 مكتوبة.. أجمل معايدات العيد للأهل والأصدقاء

  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية الساعة 6:21 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة المنوفية الساعة 6:21 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ الساعة 6:20 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم الساعة 6:25 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بني سويف الساعة 6:24 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة المنيا الساعة 6:28 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة أسيوط الساعة 6:28 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة سوهاج الساعة 6:28 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة قنا الساعة 6:24 صباحا.

اقرأ أيضا 

عبارات التهاني بعيد الأضحى 2023

خطبة عيد الأضحى 2023 خطبة عيد الأضحى عيد الأضحى خطبة وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

كشف تفاصيل جديدة حول أسباب انهيار "عقار الإسكندرية"

أهم 6 مهام لـ"البترول" فى تنمية الاقتصاد المصرى

أهمية ثقافية وعلاقات استراتيجية كبرى.. رسائل من زيارة مودى التاريخية إلى مصر

الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع "عقار الإسكندرية" المنهار

فتاة تقتل نفسها دون قصد بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟