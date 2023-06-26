موضوع خطبة عيد الأضحى 2023.. وموعد صلاة العيد في المحافظات

خطبة عيد الأضحى 2023 من أكثر الأمور التي تلقى حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محركات البحث العالمية قبيل ساعات فقط من وقفة عافات حيث نشرت بالفعل وزارة الأوقاف المصرية الخطبة الموحدة عبر موقعها الإلكتروني والتي سيهتدي بها الأئمة والخطباء على المنابر خلال صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة محافظات الجمهورية.

خطبة عيد الأضحى 2023

ويستطيع الملايين من المسلمين متابعة خطبة عيد الأضحى 2023 من خلال موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني تحت عنوان (الانقياد والاستجابة لأوامر الله عز وجل من خلال قصة الذبيح) ومشاعر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليه السلام حيث تقام صلاة العيد والخطبة في المساجد والساحات الكبرى بكافة محافظات الجمهورية في أول أيام العيد عقب ارتفاع الشمس قدر رمح وزوال حمرتها.

يذكر أنه وفقا لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 و العاشرة من ذي الحجة 1444 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

موعد صلاة عيد الأضحى 1444 هـ

أعلنت وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى 1444 هـ في كافة محافظات الجمهورية حيث جاءت كما يلي :-

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة الساعة 6:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة الساعة 6:22 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية الساعة 6:24 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد الساعة 6:14 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس الساعة 6:16 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة البحيرة الساعة 6:22 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الغربية الساعة 6:20 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الشرقية الساعة 6:18 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية الساعة 6:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة المنوفية الساعة 6:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ الساعة 6:20 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم الساعة 6:25 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بني سويف الساعة 6:24 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة المنيا الساعة 6:28 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة أسيوط الساعة 6:28 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة سوهاج الساعة 6:28 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة قنا الساعة 6:24 صباحا.

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